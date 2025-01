To je slavna astrologinja napovedala' za leto 2025: Taylor na 'ohlajanju', J.Lo spet v zvezi ...

Kaj čaka svetovne zvezde leta 2025? Kdo se bo srečal, kdo se bo ločil in kdo se bo prepiral? To prinaša bližnja prihodnost, vsaj po napovedih slovite astrologinje in jasnovidke Inbaal Honigman.

Svoje napovedi, ki jim nekateri verjamejo, drugi pa se jim posmehujejo, je prišla s pomočjo tarot kart.

1. Oasis bodo razpadli, preden bodo stopili na oder

Oasis FOTO: Press

Nedvomno ena največjih glasbenih zgodb leta je bila napoved povratne turneje skupine Oasis leta 2025.

Sprta brata Liam in Noel Gallagher sta na veliko veselje zvestih oboževalcev razhajanja pustila ob strani in se dogovorila za nastope ne le v Veliki Britaniji, temveč tudi po preostali Evropi in ZDA.

»Brata se ne moreta premakniti iz stare napetosti. Oasis se ni preoblikoval, nista spet skupaj, imata samo eno nalogo, ki jo morata opraviti skupaj. Prišlo bo do prepirov, medtem ko bodo vadili in tudi med nastopi. Tarot napoveduje razhod, brata se ne pogovarjata, vzela bosta honorar in šla vsak svojo pot. Tudi sama turneja bo velik izziv,« je dejal Honigman.

2. ABBA bo končno spet nastopila skupaj

Abba FOTO: Olle Lindeborg Afp

ABBA bi lahko znova nastopila skupaj leta 2025. Švedska skupina, ki jo sestavljajo Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson in Anni-Frid Lyngstad, je imela leta 2022 izjemno uspešno serijo virtualnih koncertov Abba Voyage. Pred devetimi leti so se ponovno združili na kratkem nastopu na zabavi v Stockholmu, kjer so proslavili 50-letnico prijateljstva Bennyja in Björna. Agnetha in Anni-Frid sta zapeli Me and I in jo posvetili Anderssonu in Ulvaeusu.

»Po desetletju zavračanja ponovnega nastopa skupaj in na vse možne načine odlašanja fizičnega srečanja tarot vidi, da je ABBA spet vzela mikrofone. Njihova virtualna turneja je bila velik uspeh, vendar člani skupine niso pokazali nobene želje, da bi sami stopili na oder. Toda leta 2025 si bodo premislili,« pravi Honigman.

3. Taylor Swift in Travis Kelce se bosta odločila, da se za nekaj časa razideta

Taylor Swift FOTO: Jennifer Gauthier Reuters

Brez dvoma sta svetovno najbolj znan par v zadnjem letu. Toda Taylor Swift in Travis Kelce bi se lahko znašla v skušnjavi leta 2025. Par je začel hoditi po njenem razhodu od dolgoletnega partnerja Joeja Alwyna. Zvezdnik NFL Travis jo je podpiral na njeni turneji Eras, ona pa njega na tekmah Kansas City Chiefs.

»Karte kažejo, da je Travis Kelce pod velikim pritiskom zaradi svojega dela, kar vpliva na njegov odnos s Taylor Swift. Športnikovo zaupanje je porušeno, njegov pogled na prihodnost pa je nekoliko mračen. Taylor, na drugi strani uživa velike uspehe pri svojem delu, zato je lahko v oporo v partnerskem odnosu in vpliva na boljše počutje partnerja.

Prazniški čas bo za par nekoliko zahteven zaradi službenih obveznosti, a si bosta uspela odmeriti nekaj dni zase v januarju. Letos se bosta odločila, da bosta nekaj časa preživela ločeno, samo zato, da preverita, ali se počutita bolj pod stresom sama ali skupaj. Kmalu bosta spet v objemu in začela načrtovati poroko,« trdi Honigman.

4. Jennifer Lopez bo prebolela Bena Afflecka s starejšim igralcem

Jennifer Lopez FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Med največjimi ločitvami minulega leta je bila ločitev Jennifer Lopez in Bena Afflecka. Par se je razšel aprila, uradno pa je vlogo za ločitev vložila 20. avgusta, na dan njune druge obletnice poroke.

»Jennifer bo leta 2025 šla na nekaj zmenkov, a brez porok, brez zarok in je na splošno veliko bolj previdna, ko gre za ljubezen. Po tarotu je njeno srce še vedno zlomljeno, kar pomeni, da bo pristala na zmenek z nekom res posebnim, vendar ne bo obljubila drugega zmenka. Videna bo s starejšim, uveljavljenim igralcem, ki ji dvori že leta,« je povedala jasnovidka.

5. Ariana Grande in njena vloga Glinde

Ariana Grande FOTO: Mina Kim Reuters

Ariana Grande je hvaljena zaradi svoje vloge Glinde v filmski uspešnici Wicked. A velja, da tudi če bo nominirana za najprestižnejšo filmsko nagrado na svetu, nima možnosti za zmago.

»Ariana je navdušila oboževalce s svojim nastopom v Wickedu, karte pa kažejo, da drži kipec na podelitvi oskarjev. Dobila bo več nominacij, vendar ne bo zmagala v največji kategoriji, tako da bo nekaj razočaranja,« poudarja Honigman, poroča jutarnji.hr.

