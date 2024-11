Zgodba zlobne čarovnice iz Oza

Na velika platna prihaja zgodba o ženski nenavadno zelene barve, ki postane zlobna čarovnica iz Oza v fantazijskem muzikalu Žlehtnoba (Wicked).

Režiral ga je priznani filmski ustvarjalec Jon M. Chu (Noro bogati Azijci, Višine New Yorka) in je prvo poglavje dvodelne celovečerne filmske priredbe broadwayskega muzikala. Drugi del filma bo v kinematografih predvidoma 26. novembra 2025. Temelji na uspešnici Gregoryja Maguira, za veliko platno pa sta ga priredila pisateljica za odrsko produkcijo Winnie Holzman ter legendarni skladatelj in tekstopisec Stephen Schwartz.

Ariana Grande je Glinda, Cynthia Erivo pa Elphaba. FOTO: Giles Keyte/universal Pictures

V glavnih vlogah Igrajo Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James in Keala Settle.

Zlobna čarovnica iz Oza (ki jo upodobi Cynthia Erivo) bo razkrila svojo zgodbo. Elphaba kot mlada ženska, ki jo zaradi nenavadno zelene barve kože mnogi napačno razumejo, bo odkrila svojo resnično moč, medtem ko priljubljena mlada ženska Glinda, ki ima privilegije in ambicije (upodobila jo je zvezdnica Ariana Grande), še ni odkrila svojega pravega srca.

Pod taktirko režiserja Jona M. Chuja FOTO: Giles Keyte/universal Pictures

26. novembra 2025 pričakujemo še drugi del.

V filmu zaigrajo tudi

Mladi ženski se spoznata na univerzi Shiz v čudoviti deželi Oz in postaneta zelo dobri prijateljici. Ko pa srečata Čarovnika iz Oza (zaigra ga Jeff Goldblum), se njuno prijateljstvo znajde na razpotju in njuni življenji ubereta zelo različni poti. Glindina neomajna želja po priljubljenosti jo zapelje z močjo, medtem ko bo imela Elphabina odločnost, da ostane zvesta sebi in tistim okoli sebe, nepričakovane in šokantne posledice za njeno prihodnost. Njune izjemne pustolovščine v Ozu bodo na koncu izpolnile usodo – kot Dobra Glinda in Zlobna čarovnica z Zahoda.

Jeff Goldblum kot legendarni čarovnik iz Oza in Michelle Yeoh kot Madam Morrible FOTO: Giles Keyte/universal Pictures

V filmu zaigrajo tudi oskarjevka Michelle Yeoh kot ravnateljica Madame Morrible na univerzi Shiz, Jonathan Bailey (Bridgertonovci, Sopotniki) kot prevarantski in brezskrbni princ Fiyero, nominiranec za nagrado tony Ethan Slater (Broadway's Spongebob Squarepants, Fosse/Verdon) kot altruistični študent Boq, Marissa Bode v svojem celovečernem prvencu kot Nessarose – Elphabina privilegirana sestra – ter ikona pop kulture Jeff Goldblum kot legendarni čarovnik iz Oza.

Igralska zasedba vključuje še lika Pfannee in ShenShen, Glindina rojaka, ki ju igrata nominiranec za emmyja Bowen Yang (Saturday Night Live) in Bronwyn James (Harlots). Nov lik, ustvarjen za film, je gospodična Coddle, ki jo zaigra nominiranka za tonyja Keala Settle (Največji šovmen) in štirikratni dobitnik emmyja Peter Dinklage (Igra prestolov) kot glas dr. Dillamonda.