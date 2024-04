Od 20. aprila se obeta velika sprememba: astrološki dogodek vam bo življenje postavil na glavo

April 2024 je prinesel ali še prinaša nekaj pomembnih astroloških dogodkov, kot so retrogradni Merkur, konjunkcija Venere in Neptuna, popolni sončni mrk, poravnava Jupitra in Urana ter transformativne energije, ki oblikujejo pomembne premike in priložnosti za rast. Nekaj pomembnih astroloških dogodkov nas še čaka in eden med njimi nam lahko življenje postavi na glavo.

20. april – Jupiter se poravna z Uranom

Jupiter, planet širitve in rasti, se poravna z Uranom, planetom inovacij in upora. Ta redka usklajenost nam lahko obrne življenje na glavo, prinese navdih, odkritja in nepričakovane priložnosti za rast. Čas je, da sprejmemo spremembe, razmišljamo zunaj okvirov ter pogumno in odločno sledimo svojim najdrznejšim željam.

22. april – Mars vstopi v Ovna

Mars, planet akcije in zagnanosti, vstopi v znamenje ovna in okrepi naše želje, ambicije in tekmovalni duh. Ta tranzit poveča našo motivacijo in raven energije, lahko pa prinese tudi impulzivnost in konflikte, če ni konstruktivno usmerjen. Čas je za odločno ukrepanje in odločno vodenje.

25. april - Merkur se vrne v svoje direktno gibanje

Merkur bo 25. aprila zaključil svoje retrogradno potovanje in se začel gibati direktno, kar nakazuje postopno vrnitev k jasnosti, komunikaciji in zagonu. Čas je, da uporabimo spoznanja, pridobljena v retrogradnem obdobju, in gremo naprej z novim namenom.

29. april – Venera vstopi v bika

Venera, ki je prešla skozi ognjenega ovna, vstopi v zemeljsko znamenje bika in naše odnose in želje usmeri v stabilnost, čutnost in praktičnost. Ta tranzit nas spodbuja, da gojimo potrpežljivost, zvestobo in cenimo preproste užitke v življenju.