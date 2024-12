Prihaja hladna polna luna, tako bo vplivala na vsako znamenje

Hladna polna bo zadnja polna luna letošnjega leta. Nastopila bo v nedeljo 15. decembra, in z močno energijo vplivala na vsa znamenja zodiaka.

Kaj obeta vašemu, razkriva HindustanTimes.

Oven

Vedno ste polni idej in zadnja polna luna v letu vas bo spodbudila, da jih boste delili z drugimi.

Njeno obdobje bo idealen čas pisanje, govore ali projekte na družbenih omrežjih, ki bi lahko bili zelo uspešni.

Morda boste končno dosegli sporazum, podpisali pogodbo ali zaključili pomemben dogovor, mikal vas bo tudi krajši izlet v katerega od bližnjih krajev, ki ga že dolgo želite obiskati.

Bik

Polna luna v decembru bo bikom lahko prinesla dobre novice glede denarja, denimo novo ponudbo za delo ali nepričakovan znesek na računu.

Vendar bi se na drugi strani lahko pojavil tudi nenadejan izdatek. To bo dober čas, da se osredotočite na svoje finančne cilje in naredite načrt, kako povečati premoženje v prihajajočem letu.

Dvojček

Decembrska polna luna bo v vašem znamenju in vam bo namenila nekakšno prelomnico v osebnem življenju. Nekaj pomembnega se bo lahko končalo, s tem boste zadeve videli bolj jasno in boste lažje načrtovali za naprej.

Če boste delovali v to smer, se vam bo lahko izpolnila dolgoletna srčna želja, ne bojte pa se svetu pokazati svoje prave vrednosti in sposobnosti.

FOTO: Chayanan/Gettyimages

Rak

Vzemite si odmor. Zadnja polna luna v letu vas bo spodbujala k počitku in obnovi čustvene, duševne ter telesne energije.

Razmislite o svojih mislih in sanjah, in če potrebujete podporo ali okrevanje, je to pravi čas, da si zagotovite eno ali drugo. Sprostite se in se osredotočite na razvajanje samega sebe, zaslužili ste si.

Lev

Vaše družabno življenje bo cvetelo. Zelo boste zaželeni na dogodkih in srečanjih, kjer boste imeli priložnost povezati se z ljudmi, ki vas cenijo.

Izkoristite ta čas, negujete prijateljstva in uresničite svoje največje upanje ter sanje.

Nekdo iz vašega kroga vam bo lahko pomagal doseči dolgo želeni cilj.

Devica

Prihajajo pomembne novice s področja kariere. Polna luna vam lahko prinese napredovanje, novo delovno mesto ali priznanje za vaše trdo delo.

Če niste zadovoljni s svojo karierno potjo, je to priložnost, da postavite nove cilje za leto 2025.

Tehtnica

Pripravljeni ste na nov začetek. Hladna polna luna vas bo navdahnila z raziskovanjem novih priložnosti.

Bodisi s pomočjo potovanj, izobraževanj ali osebne rasti. Nekatere tehtnice boste sprejele odločitve glede študija ali ustvarjalnih projektov, kar bo postavilo temelje za vznemirljive načrte v prihajajočem letu.

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

Škorpijon

Na površje bodo privrela najbolj skrita čustva. Ta polna luna vam bo pomagala raziskati vaše čustvene in fizične potrebe.

Če ste samski, boste lahko spoznali nekoga posebnega. Če ste v razmerju, boste ocenjevali, ali so vaše potrebe v razmerju izpolnjene.

Na finančnem področju je to lahko tudi dober čas za naložbe ali nepričakovane dobičke.

Strelec

V središču bo partnerstvo. Polna luna bo okrepila vaše povezave v ljubezni in tudi poslovanju. Samski boste lahko spoznali sorodno dušo, medtem ko boste tisti v razmerju morda sprejeli dolgoročne načrte, denimo skupno stanovanje.

Če stvari v zvezi ne tečejo tako, kot bi morale, je obdobje polne lune čas, da se razideta.

Kozorog

Vse bo povezano z delom in zdravjem. Polna luna vas bo zaposlila s pomembnimi nalogami, vaša prizadevanja bodo morda navdušila vašega delodajalca.

Odločite se za začetek novega prehranskega ali vadbenega režima, kar vam bo pomagalo, da boste v novem letu bolj zdravi in močnejši.

Vodnar

V ospredju bosta romantika in ustvarjalnost. Če ste samski, bo to odličen čas, da spoznate nekoga, ki bi lahko bil vaša sorodna duša.

Tisti v razmerju boste imeli priložnost načrtovati nekaj posebnega s partnerjem. Ustvarjalni projekti se bodo zlahka odvijali, le pustite prosto pot domišljiji.

FOTO: Egon Cokan

Ribi

Dom in družina bosta vaša osrednja skrb. Hladna polna luna lahko pripelje do odgovora na z družino ali domom povezano vprašanje, kot sta organizacija srečanja ali načrtovanje obnove.

Če bo v družini prišlo do nesoglasja, bo aktiven pristop rešil zadrege. Vzemite si čas za odločitve, še posebej tiste, ki vključujejo velike spremembe v zavetju doma.