Pridobite več samozavesti

Vaja vam bo prinesla novo energijo in okrepila samozavedanje. Sprošča napetost in prinaša stabilnost, hkrati krepi ledvice in prinese notranjo moč. Spodbuja pretok energije, krepi življenjski pogum in sposobnost, da se uveljavite, razbremeni trebuh in hrbet, uravnoteži delovanje ledvic, mantra 'ham' prežene notranjo napetost.

Sedite na tleh z iztegnjenimi nogami. Peti ležita druga ob drugi, noge so poravnane. Obe roki dvignete nad glavo, se upognete v pasu in se z rokami in zgornjim delom telesa približate nožnim prstom. Zataknete prste obeh rok za nožne prste, eno do dve minuti zadržite in globoko dihate, pri tem zaprete oči in se osredotočite na točko med obrvmi. Nato začnite med izdihom izgovarjati mantro 'ham', tako da se slišite, kot da bi peli, 'm' pa potegnete, da zveni ves čas izdiha. Globoko vzdihnite in ponovite. Vsaj minuto dolgo pojte, potem sprostite hrbet in se vzravnajte.

Ko se upognete, glavo rahlo povesite. Pazite, da so kolena ves čas poravnana, tudi hrbet naj bo vzravnan in napet. Če niste dovolj gibčni ali imate težave s hrbtenico, se z rokami primite samo za goleni. Ko končate, še kakšno minuto sedite na tleh.