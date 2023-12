Pričakovano spreminjanje sveta

DUHOVNI učitelji že dolgo napovedujejo spremembe, ki smo jim priča. A poleg dviganja zavesti opozarjajo tudi na ločevanje družbe na tiste, ki bodo ostali v 3. dimenziji, in druge, ki bodo prešli v 5. Regresoterapevtka Dolores Cannon je dejala, da se bo prebujeni del človeštva »preselil« na novo Zemljo, tisti, ki ne bodo želeli spremeniti prepričanj in se bodo oklepali starega, pa bodo nadaljevali življenje v tridimenzionalnem svetu. Šamani verjamejo, da bomo živeli v multiverzumu, v katerem bodo na različnih ravneh bivale duše glede na stopnjo svoje duhovne razvitosti.

Ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce pa piše, da bodo nekateri živeli v gosti, megleni energiji ter si prizadevali, da se njihov svet ne bi spremenil, medtem ko bodo drugi postajali vedno bolj senzibilni, zavestni in energijsko prosojni. »Prehod iz informacijske v dobo intuicije bo prinesel veliko razburjenja. Strahovi bodo vznikali individualno in kolektivno, veliko ljudi bo ujetih v kaos. Tudi vladni, poslovni, izobraževalni sistemi bodo v zmedi, ko bo nova percepcija nadomeščala star linearni način razmišljanja. Stare strukture ne bodo več dobro delovale in bodo razpadale. Nekateri ljudje so zdaj delno prosojni in nihajo iz gostih starih energij in nazaj vanje, medtem ko so drugi obtičali v slednjih in se vedejo obrambno. Zakoreninjeni so v 3. dimenziji, pogosto panični, mentalno in čustveno ohromeli ali burno reagirajo. Namesto da bi sprejeli novo energijo, doživljajo pritisk, negativnost, depresijo, obup.«

Guruji opozarjajo na ločevanje družbe na tiste, ki bodo ostali v 3. dimenziji, in druge, ki bodo prešli v 5. FOTO: Mirapen/Getty Images

Ne vemo, komu lahko verjamemo

Gotovo poznate ljudi, ki se oklepajo starih načinov delovanja ter so v krču ali agresivni. Prepričani so, da svet propada. Nekritično sprejemajo informacije, branijo svoj prav, sovražijo vse, ki se ne strinjajo z njimi. Joe Dipenza svari pred vzrokom za to nevarnostjo programiranja podzavestnega uma, za kar so nekateri bolj dojemljivi. »Če človek ne preuči informacij, ki jim je izpostavljen, jih verjetneje sprejme, jim verjame in/ali se prepusti njihovemu vplivu, ker ni analitičnega filtra. Strategija je preprosta: če lahko v ljudeh vzbudite občutke pomanjkanja, strahu, jeze, nasprotovanja, predsodke, bolečino, žalost in tesnobnost, ostajajo odvisni od nekoga ali nečesa zunaj njih, da bi pregnal te občutke.«

Razumeti morate, da živimo v času, ko ne vemo več, komu lahko verjamemo, zato nas nove informacije zlahka zaslepijo, razburijo ali zmedejo. Kadar vam pridejo do živega, se vprašajte, kaj se vam v resnici dogaja. Zakaj doživljate to izkušnjo? Jo potrebujete? Ozavestite, da ni razloga za skrb, saj živite v zelo vznemirljivem času in ste se kot duša sami odločili za to. Ne poslušajte drugih, da bi vedeli, kaj je res, zanašajte se na svojo resnico. Ob vsaki novi informaciji se vprašajte, ali v srcu čutite, da je resnična, ali ne. M. B. Z.