Preženite negativnost

»KITAJCI PRAVIJO, da slike in druge vizualne podobe vzbudijo močna razpoloženja. Slike namreč predstavljajo podlago za to, da um predela sporočila, ki so jih v njem ustvarile besede,« pravi šaman Uchu Nagual. »Ko se želite torej obrniti globoko vase in prebuditi moč, ki leži v vas, si pomagajte s slikami. Hitro se namreč lahko spravite iz načina razmišljanja, ki ustvarja negativna čustva, preprosto z zadrževanjem slike v umu, ki vam na usta nariše nasmeh. Pri tem morate biti zelo jasni. Potrudite se in prikličite v zavest svoj srečni trenutek, ki bo povzročil širok nasmeh. Vaše razpoloženje se bo izboljšalo v trenutku, ko si boste vizualizirali srečnega sebe. Predstavljanje srečnejših časov bo nemudoma pregnalo vso negativnost in slabo razpoloženje bo zbledelo, tako veliko moč ima vaš smehljajoči se obraz,« pravi in doda, da Kitajci pravijo, da je slika vredna tisoč besed. Predstavljajte si torej, koliko milijonov besed je vreden vaš smejoči se obraz.