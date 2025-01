Prepoznajte duhovne sposobnosti

Načeloma naj bi imeli vsi v sebi moči samozdravljenja in spreminjanja svoje realnosti, njihovo delovanje pa je odvisno od tega, ali jih razvijamo ali ne. Nekateri znaki, da jih premorete, so očitni, druge se naučite prepoznati, pravijo guruji.

Pozorni bodite na to, ali se ljudje pomirijo v vaši bližini. Morda začutite energijo prostora, ko vstopite vanj. Večkrat lahko razmišljate, kako pomagati drugim in rešiti njihove težave, hkrati pa ste tesnobni ali imate napade panike. Empatični ste, čutite bolečino in negativnost drugih kot svoji.

V vaši družini je lahko več zdravilcev ali jasnovidcev. Znate ravnati z živalmi in otroki in navdušujejo vas kristali. Ker ste na visoki ravni zavedanja, ste občutljivi za določeno hrano in pijačo. Včasih vas nenadoma zmrazi ali se vam segrejejo roke, lahko čutite mravljince v prstih. Prednost dajete alternativni medicini pred klasično, če položite roke na nekoga, pa čutite pretok energije, zbadanje, mravljinčenje in pikanje.