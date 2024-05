Premaknite se z mesta

Na mestu stojimo samo tako dolgo, dokler se ne odločimo, da bomo naredili korak. Ni pomembno, v katero smer, glavno je, da se ne zasidramo v nezadovoljstvu, zdolgočasenosti, v odnosih, dogodkih in z ljudmi, za katere vemo, da niso pravi za nas.

Včasih potrebujemo veliko poguma in moči, da se odločimo za premik. Najlaže je namreč ostati v znanem in varnem pristanu, čeprav smo v njem nesrečni. Oborožimo se celo z vrsto izgovorov, da nam je bolje tako, kot je. Toda ko se vendarle odločimo in naredimo en sam korak, nas podpre vse vesolje, da lahko naredimo naslednjega. Pa naj gre za vsakodnevni sprehod, če želite izgubiti težo. Za čaj s prijateljico, čeprav imate natrpan urnik. Za uro časa zase. Za razburljivo poletno potovanje, na katero se prvič odpravite sami …

Razmislite, na katerih življenjskih področjih ste obstali. V čem ste ujeti? Zaradi česa ste nesrečni in nezadovoljni? Ne iščite več izgovorov in opravičil, da ne morete naprej. Zaupajte svojemu srcu in vesolju. Zberite pogum. Odločite se in se premaknite. Videli boste, kako hitro bodo sledili čudeži.