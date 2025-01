Pot do sreče je osebna odločitev

Psihologi pravijo, da je sreča osebna odločitev, na katero ne vplivajo geni in okoliščine. Materialna varnost je pogoj za srečo, revščina prispeva k nesrečnosti. Toda še več denarja ne poveča človekove sreče, poudarjajo. Najbogatejši ljudje niso avtomatsko srečni, še več, po raziskavah so najsrečnejši ljudje iz srednjega razreda.

Svetujejo, naj bomo srečni vsak dan sproti – prelaganje zadovoljstva na prihodnost nikoli ne deluje – in naj bomo povezani z drugimi – najsrečnejši ljudje so od ure do dve na dan obdani z ljudmi, ki jih imajo radi. Odsotnost fizične bolečine in depresije, ki je največja uničevalka sreče, je pomemben dejavnik. Vsak človek naj bi imel drugačno čustveno podlago za srečo. Srečni ali nesrečni dogodki ga odmaknejo od njegove 'osnovne nastavitve za srečo', a to je le redko stalno stanje. V šestih mesecih se skoraj vsak vrne vanj, in to ne glede na sprožilni dogodek, ki ga je vrgel iz ritma.