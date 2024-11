Pot do finančne svobode

Težave z denarjem so vedno povezane z močnimi travmami. Na našo finančno sliko lahko vpliva, če je bil nekdo bližnji bolan, odvisen, nasilen, zlorabljeni otroci se pogosto spopadajo z revščino v odraslosti, saj vse to prinaša negativna prepričanja o denarju.

Idealno je, če imate opravka z zrelimi prepričanji, ki podpirajo vašo vrednost, da si zaslužite, moč itd. Zagotavljajo vam, da se finančnih težav lotite ustrezno in se izogibate negativnim situacijam. Kako zamenjate negativna prepričanja z zdravimi? Najprej analizirate, o čem ste zmotno prepričani, nato pa prepričanje spremenite.

Če ste vedno na tesnem z denarjem, verjamete, da vas življenje stiska. Oblikujte namero, kot je: Vabim več denarja v svoje življenje, da bi izkusil svojo primarno enost. Ste v dolgovih? Najverjetneje mislite, da vam svet nekaj dolguje. Potrdite si, da se učite dajati in prejemati obilje. Vas drugi finančno rešujejo? Dajte si vedeti, da ste dovolj močni, da sprejmete denar za dobro opravljeno delo. Ne morete ostati na tesnem proračunu? Vedite, da si zaslužite varnost in strukturo ter lahko zaupate svojim omejitvam. Če druge finančno rešujete, ponotranjite, da je varno prejemati.

Transformirajte ponavljajoče se denarne težave, tako da jih skrčite do jedrnega napačnega razumevanja, nato si začnite govoriti resnico. Vrnite se v situacijo, ki je povzročila finančno disonanco. Občutite bolečino in pošiljajte ljubezen prizadetemu delu sebe.

Vprašajte se, kaj glede denarja bi vas razveselilo. FOTO: Stockfour/Getty Images

Ko uredimo svoja negativna prepričanja, nam je ukvarjanje z denarjem v veselje. Če se naravnamo na veselje, to spodbuja finančno celost. Zavedajte se, da vsa naša čustva težijo k temu, da bi jih transformirali v veselje. To pomeni, da se v vaših čustvenih reakcijah na vsako denarno težavo skriva priložnost, da najdete veselje.

Negativna čustva, ki se ob rokovanju z denarjem pojavljajo sproti, lahko vedno obrnete – namesto strahu ste lahko hvaležni, da imate bančni račun. Posvetite se občutku strahu in bodite pozorni na njegovo sporočilo. Kaj morate storiti, da boste zadovoljni? Zamenjati banko? Prenesti denar na drug račun po plači? Če ste vznemirjeni zaradi znižanja plače, spremenite jezo v veselje, da še vedno imate zaposlitev, in prisluhnite globlje. Vas vztrajanje v tej situaciji žalosti? Morda je čas, da poiščete veselje v novi službi.

Ustvarite veselje. Vprašajte se, kaj glede denarja bi vas razveselilo. Naj vam odgovor sam šine v glavo. Morate odplačati dolgove? Začeti zapravljati zase namesto za druge? Prositi za povišico? Poslušajte odgovor svoje notranjosti. Vsak dan do konca življenja si zastavljajte isto vprašanje ter prisluhnite, kaj vam vaša podzavest v resnici govori o denarju. Če zaznate negativna prepričanja, jih vedno lahko spremenite. Opazujte, kako denar priteka in ostaja z vami, ker ste se naravnali za drugačno frekvenco in odstranili notranje blokade, ki so vam prepričevale, da bi gladko pritekel do vas.