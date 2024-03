Rituali so ustaljene in ponavljajoče se navade, ki lahko pomembno vplivajo na življenje, saj mu dajejo okvire in ublažijo njegove nepričakovane trenutke. Poleg tega imajo čudežen prizvok in jih prežema občutek magičnosti, saj so jih poznali že stari narodi ter z njimi zaznamovali naravne cikluse, na primer spreminjanje letnih časov.

Kultura nekaterih narodov je prežeta z rituali. Takšni so na primer Japonci, ki poznajo čajno ceremonijo, ritual urejanja cvetja, gojenja bonsajev, kaligrafijo in številne druge. Hkrati so osebni rituali nekaj, kar je samo vaše in daje poseben pomen stvarem v vašem življenju. Ker jih izvajate, se bolj zavedate svojih misli in čustev, povezanih s tistim, iz česar ste ustvarili ritual.

Kakršni koli že so rituali, nas povežejo s stvarstvom in višjo silo. Dajo nam veliko moč vplivanja na misli in čustva, prihodnje dogodke. Glavno pa je, da si zanje vzamemo čas in se jim posvetimo, saj prav s tem dobijo veljavo.

Vaše življenje morda že vsebuje določene rituale, ki se jih morda niti ne zavedate, jih pa redno izvajate in imajo za vas poseben pomen. Premislite, katere vsakdanje in duhovne rituale izvajate in kaj vam pomenijo, kaj želite doseči z njimi, ali uživate v javnih ritualih in ali si želite ustvariti katerega novega.