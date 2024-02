Pet v ljubezni pogosto nesrečnih astroloških znakov

Datum rojstva vpliva na številne plati življenja, tudi na ljubezenskega.

Nekateri znaki se na tem področju opečejo večkrat kot drugi, za njihovo nesrečo v ljubezni pa so krive določene lastnosti, ki jih imajo.

Katero so astrološki znaki, ki imajo največkrat nesrečo v ljubezni, razkriva portal Astrotalk.

Strastni škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji intenzivni in strastni naravi, velikokrat jih vodijo kompleksna čustva, njihova neizmerna in globoka želja po intenzivni povezavi pa lahko včasih pripelje do nesporazumov v komunikaciji in partner si njihove besede ali dejanja razlaga kot vsiljevanje volje ter nepripravljenost na kompromise.

Prav tu se skriva odgovor na vprašanje, zakaj njihove zveze pogosto razpadejo.

Partner pogosto ne razume škorpijona. FOTO: Gettyimages

Svobodni vodnar

Za vodnarje je značilna neodvisna narava in nekonvencionalen pristop k življenju. Rojeni v tem znaku na zadeve praviloma ne gledajo tako kot ostali, kar zadeva ljubezni ni nič drugače.

Svoboda je zanje neprecenljiva vrednota, prav zaradi težnje po njej lahko partner dobi občutek, da ni dovolj ljubljen, vodnar zato težko oblikuje zvezo, ki ji je namenjeno trajati.

Impulzivni oven

Ovni obožujejo avanturo, tekmovalnost in pozornost. Potrpežljivost ni njihova močna plat, čeprav je ta za odnos nedvomno pomembna vrlina.

Potrpežljivost ni ovnova močna plat. FOTO: Gettyimages

Ovni prav tako v razmerju vedno pričakujejo in želijo nekaj novega, drugačnega in so impulzivni, vsi ti vzorci partnerju preprečujejo, da bi z nekom, ki je rojen v tem znaku, videl srečno prihodnost.

Dvolični dvojček

Dvojno znamenje in rojeni v njem so znani po tem, da imajo dva obraza.

Kateri bo stopil v ospredje, nihče ne more predvideti. Zaradi dvojnosti se težko posvetijo le enemu odnosu, kar ustvarja nemalo zaprek pri snovanju srečne in skladne zveze.

Dvojna narava dvojčka slabo vpliva na zvezo. FOTO: Gettyimages/Istockphoto

Ambiciozen kozorog

Kozorogi so pač osredotočeni na svoje ambicije v življenju, zato zanje romantika in ljubezen nista prva na lestvici prioritet in partner se večkrat počuti zapostavljen ter potisnjen na stran.