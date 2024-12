Ostanite mirni v napornih časih

Ostanite mirni, v svojem centru, čeprav je med ljudmi vse večji razkorak in živimo v dveh svetovih. Morda poznate ljudi, ki so prestrašeni, in prebujene, ki vedo, da je na koncu rešitev. Družbena razdeljenost je posledica tega, da hoče tema zadržati svet v dvojnosti, pravijo guruji.

Dva pola ustvarja, da jo ohranja, le če stopimo skupaj, pa lahko ustvarimo svet enosti. Zato širimo notranji mir, glejmo na situacije kot dobre, čeprav je veliko ljudi okoli nas v jezi, sovraštvu, obsojanju, krivdi. Izogibajte se sodbam, ohranjajte sočutje in se zavedajte, da je treba pomagati drugim. Kdor je v jezi, sovraštvu, krivdi, bo to namreč videl v vsaki situaciji ne glede na to, kaj se zgodi. Tako vzhičenje kot razočaranje sta dve plati istega kovanca.

Narcisoidna oseba je v resnici nesamozavestna, gre samo za dve skrajnosti istega. Uravnovesiti moramo oba pola, iti po srednji poti ter biti sočutni, da lahko razumemo druge in tudi temo, sicer ne moremo iz matrice. A to, da nekoga sprejmemo, tudi ko dela grde, negativne stvari, nam daje veličino. Če je nekdo negativen, si seveda raje izberemo pozitivno družbo, a v njej se ne bomo toliko naučili o sebi, sočutju in sprejemanju.