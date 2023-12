Okrepite svojo avro. To priporoča avtor teorije transurfinga

Vsakega človeka obdaja neviden energijski zaščitni ovoj, ki pa ga lahko okrepi. Vadim Zeland, ruski znanstvenik in avtor teorije transurfinga, zato priporoča naslednjo vajo: stojte vzravnano, mišice naj bodo sproščene.

Vdihnite in si predstavljajte, da iz zemlje pod vami prihaja tok energije, ki vstopa v telo v predelu medenice in potuje po hrbtenici navzgor. Skozi vrh glave izstopi in potuje v nebo. Nato izdihnite in si predstavljajte, da se nekje visoko na nebu ta tok obrne in spušča proti vam, vstopi nazaj v telo skozi glavo, potuje po hrbtenici in izstopi skozi noge. Nato si predstavljajte, da tokova tečeta hkrati, ne da bi se križala.

Razširita v fontano

Na glavi in pri nogah si predstavljajte, da se razširita v fontano, ki prši in se razliva po vašem energijskem ovoju. Občutite tokova na koži in se povežite z energijsko kroglo, ki vas obdaja. Ta krogla energije vas bo varovala pred nadlegovanjem in prečistila blokade v vaših energijskih kanalih.