Okrepite intuicijo, vsak od nas jo ima

Gotovo ste se že znašli v situaciji, ko vas je drobni glas v glavi opozarjal pred nečim, kar se je potem izkazalo za resnico. Ali se niste mogli znebiti slabega občutka ob podpisu kake pogodbe ali dogovarjanju. Morda ste celo začutili, kdaj vam kdo laže?

Vsak od nas ima intuicijo, vprašanje je samo, koliko je razvita in koliko jo poslušamo in upoštevamo. Lahko jo tudi okrepimo. Izurite se in pred pomembnimi dogodki izvedite spodnji dve vaji, ki vam bosta pomagali osvetliti tudi skrite plati situacije, ki jih z razumom ne opazite.

Pri odločanju poglejte globoko vase. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Udobno sedite, z dlanmi na stegnih, vzravnano, globoko dihajte. Osredotočite se na sedanji trenutek in na svoje telo. Predstavljajte si, da ste v steklenem dvigalu v prvem nadstropju in skozi vrata lahko vidite številko ena na zidu. To je vaša trenutna, vsakodnevna resničnost. V dvigalu opazite gumbe za nadstropja od ena do devet. Zavedate se, da se lahko odpeljete navzgor, kamor koli hočete, in doživite različne izkušnje. Zaprite oči in v mislih počasi štejte od ena do devet in potem od devet do ena. Občutite, če vas katera številka posebno pritegne. Dvigalo vas bo intuitivno popeljalo v to nadstropje. Vrata se odprejo in stopite ven, v popolnoma drug svet.

Začutite njegove vibracije

Začutite njegove vibracije. V tem nadstropju je vse, kar potrebujete – čustveno, vsi odgovori in rešitve, ki jih iščete … Pojdite naokrog. Kaj vidite, slišite, duhate, čutite? Katere občutke vam vzbuja? Katere misli vam sproža? Ali se vam zdi, da veste, kaj morate storiti glede določene situacije? Srečate svojega vodnika po tem nadstropju. Pogovarjate se z njim. Povedal vam bo vse, kar morate vedeti, in vam dal nasvete in uvide, ki jih potrebujete. Zapomnite si, kaj pravi. Ko se vam zdi, da veste vse, kar potrebujete, se mu zahvalite in stopite nazaj v dvigalo. Lahko se preprosto vrnete v prvo nadstropje v svojo resničnost ali izpostavite drugo vprašanje ali dilemo in se popeljete še v katero nadstropje.

Ko se odločate, se z vsemi čuti oprite na svojo intuicijo, ki vam nekaj sporoča. Vprašajte se: Kakšna se mi zdi ta odločitev? Doživljam situacijo kot svetlo in lahkotno ali temno in težko? Katere barve je? Je prijetne oblike in mi prinaša dober občutek? Kako se mi sliši ta odločitev? Se situacija sliši glasna, z nadležnim prebadajočim zvokom, ali je melodična, tiha, harmonična? Kakšna bi bila, če bi bila pesem? Operna arija, rock skladba ali glasno nažiganje? Odločite se glede na to, kako občutite odločitev. Se zdi gladka ali ostra, groba, topla ali hladna, lepljiva ali spolzka …? Izberite možnost, ki vam zveni in se zdi najbolj prava.