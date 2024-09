Odnosi s prijatelji: naj bo ta teden priložnost, da obnovite stare stike

Na odnose s prijatelji večkrat hitro pozabimo v vsakdanji naglici in vrvežu. Ste se tudi vi zalotili, da imate z nekaterimi prijatelji zadnje čase samo še telefonske stike, videli pa se niste že celo večnost? Potem pogledate stare fotografije in se spomnite, kdo so tisti vaši ljudje, ki so vam zares pri srcu in jih imate radi, kaj je res pomembno v vašem življenju.

Naj bo ta teden priložnost, da obnovite stare stike. Koga pokličete, presenetite z darilcem ali drobno pozornostjo, se oddolžite za kako uslugo ali se le dogovorite za druženje. Nič drugega ni tako pomembno, da ne bi moglo počakati. Naložba v odnose se namreč vedno obrestuje, kajti to je tisto, kar na koncu ostane, ko vse drugo mine … Lahko pa hkrati preizkusite svoje telepatske sposobnosti. Pomislite na osebo, ki jo želite srečati, nato pa, preden zaspite, pošljite sporočilo, ki naj se prenese v sanjah: »Pokliči me, želim te videti.« Počnite to tri dni zapored in opazujte, ali vas bo oseba res poklicala. Presenečeni boste nad tem, kako smo vsi povezani.