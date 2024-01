Očistite dom negativne energije

Šaman z obredom, petjem, molitvijo vrne dom v ravnovesje, enako lahko storite sami. Ko vstopite v hišo, se ustavite, opazujte prostor, dihajte in zaprite oči. Počakajte, da dobite vizijo ali odgovore. Duhovi in dogodki se vam lahko pokažejo kot hologram. Opazujte, kam vas vodi vizija, ko čistite slabo energijo.

Na začetku je smiselno postaviti oltar – prižgati belo svečo in na vseh štirih straneh neba poklicati svoje duhovne vodnike za zaščito in pomoč pri zdravilni nameri in molitvi. Južnoameriški šamani si pri čiščenju energij pomagajo z rumom iz sladkornega trsa; požirek zadržijo v ustih in izdihujejo sapo, prežeto z njim. Storite lahko enako, in sicer skozi usta pihajte esenco ruma po kotih, pod posteljo, v omarah, kuhinji, predalih, za vrati, na težko dostopnih mestih, kjer energija zastaja. Molekule ruma, pravijo, nevtralizirajo pozitivne ione v zraku in prinašajo energijsko ravnovesje.

Nato prekadite ista mesta s kadilom in si pomagajte s peresom. Lahko udarjate dva zdravilna kamna skupaj, da razbijete zastalo energijo. Uporabite lahko tudi ragljo ali sobe prekadite s tobakom. Nato pozvonite po prostorih s tibetanskimi činelami, da harmonizirate vibracije. Končajte z molitvijo, ki vsebuje namero, naj se prostor očisti negativnih vplivov.