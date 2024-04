V teh znakih rojene ženske so z leti vse privlačnejše

Znanost in zdravstveni strokovnjaki izpostavljajo genetiko, življenjski slog in nego kože kot najmočnejše dejavnike, ki vplivajo na staranje oziroma na mladosten videz tudi v zrelih letih.

A ob teh ima očitno na to velik vpliv tudi astrološki znak, v katerem je nekdo rojen. Med vsemi znamenji zodiaka so po pisanju portala City magazine štirje takšni, ki jim leta ne pridejo do živega.

V njih rojene ženske so namreč z leti vse lepše, očarljivejše in šarmantnejše ter izžarevajo mladostne vibracije ne glede na starost.

Kateri so ti znaki?

Riba

Po naravi so v tem znaku rojene ženske prijazne in sočutne, po videzu pa nežne in mile, kar se z leti ne spreminja. Skrivnost njihovega večno mladostnega izgleda se skriva v tesni povezanosti s čustvi in občutki, kar je opaziti tudi na zunaj.

Ribe se za to, da bi bile večno mladostne, sploh ne trudijo, intuitivno pa razumejo, da je zunanja lepota odraz notranje harmonije.

Zato skrbijo za dobro počutje, se predajajo meditaciji, jogi, si znajo vzeti čas zase, ne zanemarjajo svojih čustev, skrbijo zase, vse to je opazno na njihovi zunanjosti.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Strelke obožujejo avanture, svobodo in odkrivanje neznanega. V tem znaku rojene ženske so znane po svoji energiji, optimizmu in ljubezni do življenja, kar je opaziti v njihovi drži, nasmehu in lesku v očeh.

Njihov mladostni duh se z leti ne umiri in se odraža tako na obnašanju kot na videzu. Strelke se vse življenje učijo ter s svojim življenjskim slogom ohranjajo mladostnost ter vitalnost.

Prav aktivnemu načinu življenja, zdravi prehrani in optimističnemu pogledu na svet, ki jim občasno vendarle dovoljuje manjše ali večje pregrehe se lahko zahvalijo za to, da jim leta ne pridejo do živega in so s staranjem videti vse bolje in bolje.

FOTO: Shutterstock

Rak

V ozvezdju raka rojene ženske so znane po čustveni globini in pripravljenosti vedno skrbeti za druge. Imajo močan zaščitniški nagon ter so za ljudi, ki jih imajo rade, pripravljene storiti domala vse.

Tesno so povezane tudi z občutki ter potrebami, razumejo svoje telo in prav to jim pomaga pri ohranjanju mladostnega videza.

Hkrati so tesno povezane z naravo, razumejo cikel življenja in se v resnici ne obremenjujejo s tem, da bi bile videti večno mlade.

Ta neobremenjenost pa je tista, zaradi katere se pri njih zdi, da jim leta ne samo, da ne pridejo do živega, temveč so z njimi vse lepše.

FOTO: Anna Zhuk/Shutterstock

Škorpijon

Škorpijonke slovijo po strasti, intenziteti z vidika življenja in neizmerni moči. Ta vodni znak simbolizira transformacijo in obnovo, škorpijonke so vselej kot prerojene, kar je vidno na njihovem videzu.

One se ob tem zavedajo pomena skrbi zase, ki se ji predajajo prav tako strastno, kot vsemu drugemu v življenju, negujejo dušo in telo, odkrivajo skrite kotičke sebe in iščejo vzroke morebitnih težav ter jih odpravljajo.

To pomeni, da so predane zdravemu življenjskemu slogu, redno vadijo, meditirajo, jedo zdravo ter zato z leti ohranjajo mladosten videz.

Še več, s staranjem so vedno bolj privlačne in zanimive.