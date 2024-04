Največji strahopetci med astrološkimi znaki so ...

Rojeni v nekaterih znamenjih zodiaka so preobčutljivi, drugi se raje umaknejo, ker nočejo izzvati sporov, tretje je preprosto pogosto strah, vsem naštetim je skupno to, da jim lahko rečemo strahopetci.

Tu je pet največjih med astrološkimi znaki. Razkriva jih 24sata.hr.

Rak

Raki so znani po svoji občutljivosti torej po tem, da tako svoja, kot čustva drugih doživljajo zelo intenzivno.

Med temi čustvi je tudi strah, ki neredko preraste v paniko.

Zato se situacijam, kjer bi te neprijetne občutke lahko odživeli, najraje, če je le mogoče, izognejo. Raki so zelo previdni, neodločni in se radi skrijejo v svoj oklep, torej so upravičeno na tem seznamu.

Tehtnica

Rojeni v ozvezdju tehtnice vedno iščejo skladnost, ravnovesje in harmonijo.

Vselej se hočejo odločiti prav zase in za druge, kar pomeni, da jih je velikokrat strah tveganja in so vedno v bojazni, da bi porušili harmonijo.

Ker praviloma oklevajo, ne povedo vedno tistega, kar si mislijo ali odločitve prepuščajo drugim, pogosto izpadejo strahopetni.

FOTO: Dragonimages/Gettyimages

Ribe

Premorejo veliko domišljije, empatije in razumevanja, vendar se včasih zdi, da ne živijo v resničnem svetu.

Rade zanikajo realnost, saj se velikokrat težko soočajo z resničnimi težavami.

Ribe sicer niso strahopetne v tradicionalnem smislu, na tem seznamu so se znašle zaradi bega pred realnostjo in zatekanja v domišljijski svet.

Devica

Device se vedno osredotočajo na podrobnosti in težijo k popolnosti. Čeprav jim te lastnosti lahko štejemo v prid, jih na drugi strani pogosto privedejo do tesnobe in pretiranega strahu pred porazom.

Zaradi tega ne tvegajo rade, saj se vedno bojijo, da jih bo tveganje pripeljalo do neuspeha. Včasih se prav tako težko soočajo z izzivi, zato so na spisku strahopetnežev.

FOTO: Aaronamat/Gettyimages

Bik

Biki so trmasti, neprilagodljivi in nenaklonjeni spremembam.

Zlasti trma in odločnost v določenih situacijah predstavljata moč, a zavračanje sprememb in nepripravljenost vsaj pokukati iz cone udobja so tisti, zaradi katerih v očeh drugih neredko izpadejo strahopetci.