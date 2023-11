Ne ozirajte se na okolico. Do katere stopnje živite po sistemu iluzij drugih?

Ljudje morda ne resonirajo z delom vas, ki je drugačen, z vašim pogledom na življenje. Sproščanje energijskih vezi pomeni predvsem sprostitev energije iz vašega uma in čustev.

Gre za pogled vase in odkrivanje, do katere stopnje živite po sistemu iluzij drugih, predvsem staršev, njihovih pravilih in prepovedih, ki temeljijo na strahu in obsojanju. Ko vam bo to jasno in boste uredili vezi, boste osvobojeni pričakovanj drugih in živeli avtentično. Šele ko uredimo vezi, prevzamemo odgovornost za svoje življenje, druge pa lahko sprejmemo take, kot so. Rečemo ne njihovim strahovom in iluzijam, toda hkrati vidimo, da so sami zapleteni vanje.

Eden najmočnejših prebojev

Razumemo, da so tudi oni na misiji svoje duše, zato delajo napake. Ko to vidimo, lahko odpustimo. Zavedamo se, da delujejo najbolje, kot lahko. Na neki način smo vsi žrtve želje po ugajanju in prilagajanju drugim. Oprostite tudi sebi, da ste delno in začasno živeli v skladu z njihovimi iluzijami.

Na neki način niste imeli možnosti izbire, saj ste se s tem na dušni ravni tudi vi učili pomembne lekcije. Preseganje občutka žrtve pa je eden najmočnejših prebojev v življenju.