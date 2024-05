Naučite se postaviti meje

So vašiI odnosi soodvisni? So prijatelji navajeni, da se javite na telefon ob prvem pisku? Najpomembneje je, da ste dobra prijateljica. Tudi v zvezah storite vse za partnerja in ste mu vedno na voljo? Nato pa nekega dne ugotovite, da vam pomanjkanje osebnih meja povzroča dramo, stres, tesnobo, občutek krivde in zamero. Jasno vam je, da se morate naučiti na prvo mesto postaviti sebe ter prepoznati ljudi, ki vas dajejo v nič.

Dobra novica je, da se postavljanja meja ne učimo prvič, ampak znova, saj jih v otroštvu znamo postavljati – samo pomislite, kako glasno kriči dojenček, ki ga damo v roke neznancu in s tem kršimo njegove osebne meje. Ko se rodimo, smo naravno zelo egocentrični, na določeni točki pa se naučimo, da naše potrebe niso tako pomembne kot potrebe drugih, poleg tega v odraslosti težje postavimo meje zaradi t. i. teorije uma – psihologi tako pravijo temu, da smo se sposobni zavedati svojih misli in se hkrati osredotočiti na razmišljanje in prepričanja drugih. Spoznamo, da drugi včasih razmišljajo o nas, zato sprejemamo odločitve, ki jim bodo všeč.

Ko se rodimo, smo naravno zelo egocentrični. FOTO: Sviatlana Barchan/Getty Images

Družina nas uči

Še posebno ženske se moramo naučiti, da se imamo pravico postaviti zase, namesto da smo mučenice, ki se izčrpavamo s služenjem drugim za ceno lastnih sanj in želja. Družina nas uči, da moramo ves čas dajati – kdaj pa bomo mi na vrsti, da si kaj vzamemo? Lahko demoniziramo ljudi, ki nam jemljejo energijo, ali prepoznamo, da težava ni v njih, ampak v tem, da jim ne zmoremo reči ne.

Obremenjevanje s tem, kaj si drugi mislijo o nas, izhaja iz želje, da bi jim bili všeč in bi nas sprejemali, a na svetu je osem milijard ljudi in dejstvo je, da ne boste všeč vsem. Tega se logično zavedamo, a nas vseeno boli, saj privrejo na plan občutki iz otroštva, če nas nekdo ne mara. Če je naša otroška rana dovolj globoka, se začnemo na vse pretege truditi, da bi bili všečni, saj mislimo, da se bomo izognili bolečini, če se bomo le dovolj spremenili in prilagodili okolici. Na koncu smo obsedeni z odobravanjem drugih, kar pa je na neki način tudi v naši naravi.

Živimo v družbi, ki od nas zahteva povezovanje. Eden prvih korakov, kako se nehati obremenjevati z mnenji drugih, je opominjanje, da se svet ne vrti okoli nas. S seboj se v resnici najbolj obremenjujemo mi sami. Zavedati se moramo, da tudi ko drugi razmišljajo o nas, je to le nepomembna misel v primerjavi z vsem drugim, kar se jim dogaja. Tudi če opravljajo, že naslednjo minuto zamenjajo temo. Ali boste dovolili, da te milisekunde misli drugih usmerjajo vaše življenje? Ponotranjite, da ni vredno žrtvovati svoje sreče zaradi bežne misli nekoga drugega.