Narava tehtnice

Venera ima dnevni dom v tehtnici. Tako je vladarica vseh hiš, ki se začno v tehtnici, ki je povezana z lepoto, romantiko, ljubeznijo, partnerstvom, užitki. Zračni element prinaša odprtost, družabnost, objektivnost, lahkotnost, lahko tudi neresnost, sangvinični značaj.

Njen kardinalni modus povezujemo z začenjanjem, saj je na začetku vsakega letnega časa prodorna energija, ki orje ledino in ustvarja stvari iz sebe navzven. Daje nam pogum, podjetnost. V tehtnici ima poleg tega višino Saturn, kar ji dodaja hlad in objektivno racionalnost, ki trezno razsoja in tehta, kaj je prav in kaj ne. Povezujemo jo z močjo presojanja, s partnerstvom, ljubezenskim dogovorom (Venera-Saturn). V tehtnici je Mars v izgonu, kar sporoča, da je tehtnica premalo borbena, da ji manjka energije postaviti se zase, postaviti zdrave meje, včasih ne toliko zaradi premalo podjetnosti (saj je le kardinalno znamenje), bolj zato, ker želi vsem ugoditi in hoče vedno harmonijo in popolnost. Sonce je v tehtnici na dnu, tako je tehtnici vzeta neka moč, energija, ciljna usmerjenost, samostojnost, kar lahko kardinalnemu znamenju prinaša večje težave.

To, da je simbol za tehtnico stvar, ne človek, pove veliko o tej hladni in objektivni karakteristiki tehtnice. Ima sicer odprto, družabno, prikupno energijo. Po eni strani zahteva popolnost, harmonijo in vedno ustvarja ravnotežje, saj gre za simbol tehtnice, ki uravnava. Povečana je kreativna nota in občutek za lepoto zaradi Venerinega vpliva, hrepenenje po partnerski harmoniji zaradi kombinacije vpliva Venere in Saturna. Da sta oba topla in odločna planeta šibka v tem znamenju, nakazuje pomanjkanje odločnosti, moči, volje in samostojnosti.

Njene pozitivne lastnosti so prikupnost, spravljivost, občutek za lepo, družabnost in objektivnost, negativne pa neodločnost, premalo poguma, premalo moči za uveljavljanje, nejasno dojemanje sebe …