Narava Marsa: ta vroči planet kaže našo voljo

Mars v znamenju strelca označuje pogumnega, samozavestnega človeka, ki je močno ciljno usmerjen, vendar njegove puščice lahko druge tudi ranijo. Temeljno ga odlikuje zaupanje v prihodnost, pogum za nadaljevanje v neznano, občutek za to, kaj prihaja, in res velika podjetnost, veliko ciljev hoče doseči.

Nujno potrebuje fizično aktivnost, ker se lahko poleni, kar takemu Marsu hudo škodi. Ženske z Marsom v strelcu privlačijo tujci ali moški z veliko izkušnjami, ki poznajo svet in življenje. Velikopotezni, razgledani in svetovljanski ljudje.

Mars je v znamenju kozoroga na višini. Energija Marsa je lahko skozi kozoroga najbolj vodeno izkoriščena za konkretne cilje in dosežke. Temeljno je Mars brezglav in zaletav, sledi le instinktom, ne zna počakati in se pomiriti, v kozorogu pa deluje drugače – mnogo bolj je nadziran in kontroliran ter usmerjen v prihodnost z natančnim načrtom. Ljudje s to kombinacijo lahko dosežejo veliko ravno zaradi omenjenega.

V negativnih aspektih lahko Mars v kozorogu deluje kot plug, ki s silno močjo odstrani vse, česar ne potrebuje, da bi dosegel, kar si je zadal. Ženske z Marsom v tem znamenju privlačijo starejši, izkušeni, resnejši moški, ki so v življenju že nekaj dosegli.

Ta vroči planet kaže našo voljo, motivacijo, moč, da se postavimo zase. FOTO: Tokarsky/Getty Images

Mars v znamenju vodnarja nakazuje ljudi, ki se trudijo in delujejo za skupno dobro. Vedno ko je treba narediti kaj za skupnost, so dinamični in borbeni, temeljno pa jih ne odlikuje tovrstna lastnost. Ne da se jim prepirati, ne da se jim boriti, vsak ima svoj pogled na stvari in svoje pravice, si mislijo. Ko se razjezijo, predvsem če kdo napada njihove ideale ali skupinske projekte, se branijo z argumentiranim, modrim govorom in intelektualno močjo. Imajo zelo veliko intelektualne moči in so sposobni vlagati veliko napora za stvari, v katere verjamejo. Potrebujejo tovarištvo, skupinsko delo, da bi v celoti izkoristili svoje moči. Njihova slaba stran so trma in prehitre, impulzivne reakcije. Ženske z Marsom v tem znamenju izbirajo posebne, drugačne, nenavadne, lahko pa tudi ločene moške.

V znamenju rib

Mars se v znamenju rib ne počuti najbolje. Težko se postavi zase, tako je, kot bi bil brez orožja. Naš bojevnik je tu postavljen v precej zahtevno pozicijo, ker čuti z drugimi, jih noče prizadeti, nikogar raniti in podobno, tako da se velikokrat ne more v celoti izraziti in se potegniti zase. Druga njegova težava je, da pogosto razprši svojo energijo na vse strani, je ne zna ciljno usmeriti. Moški s takšnim Marsom lahko delujejo precej ženstveno. Toda ko se tak človek začne boriti za šibkejše ali deluje v medicini in drugih pomočniških poklicih, takrat se lahko njegov notranji bojevnik izrazi v najbolj intenzivnih barvah, saj ima pred seboj pomembno nalogo, pomoč drugim. V njih namreč obstaja velika strastna sila, ki jih žene v ustvarjanje. Ženske z Marsom v tem znamenju privlačijo nekoliko bolj dekadentni moški, umetniki ali ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, v najslabši sliki pa taki, ki imajo težave z odvisnostjo.