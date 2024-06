Naj vas namera vodi čez dan, zato pustite vesolju, da poskrbi za vašo željo

Zjutraj ali ob soočanju s težjo odločitvijo si napišite namero na list papirja in se sprostite. Umirite um, zaprite oči. Sledite ritmu svojega dihanja in kopičite energijo. Vprašajte se, kaj pričakujete v zvezi s tem dogodkom, težavo ali odločitvijo. Kaj si želite? Nato napolnite podobo, ki jo vizualizirate, povezano s svojo željo, z energijo - zapišite vsa svoja pozitivna pričakovanja v zvezi s tem. Zapišite tudi vprašanja, ki si jih morda zastavljate: »Naj se razidem s partnerjem? Naj kupim to hišo? Naj zamenjam službo?« Preoblikujte vprašanja v trdilni sedanji stavek, ki izraža želeni izid.

Sprostite se. Izdihnite napetost. Začutite, da se osvobajate občutkov dvoma. Zaupajte vesolju, da bo poskrbelo za podrobnosti. Začutite, da ste opustili misli in pričakovanja o določenem izidu. Spet kopičite energijo. Osredotočite se na podobo sebe z uresničeno željo. Na koncu se zahvalite. Vsakič ko zaznate malo darilo vesolja, kot so prost sedež na avtobusu, kovanec na cesti ali nasmešek neznanca, se mu potihoma zahvalite. Hvaležnost na splošno namreč pripomore k temu, da vaša namera ostane nabita z energijo, svetuje James Redfield, avtor Celestinske prerokbe.