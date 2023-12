Naj šteje le sedanjost. Ostanite samostojni tudi v paru

Naučite se, kako je, če se ne oklepate ljudi in stvari, da se boste lahko pravočasno ustavili, če boste opazili, da to počnete – če si prizadevate, da bi nekoga obdržali, nadzorovali, manipulirali z njim, namesto da bi odnos samo doživljali brez omejitev in pogojevanj. Nenehno rastemo in se razvijamo, zato moramo prilagoditi tudi svoje percepcije.

Ne pogojujte svoje identitete s premoženjem, svojimi vlogami in odnosi, saj lahko izgubite vse, a boste še vedno vi sami. Ne glede na to, koliko časa ste v odnosu z nekom, ki ga imate radi, se vam bo vedno zdelo, da je prekratek. Zato ne razmišljajte o dolžini odnosa, ampak o tem, kako bi bil lahko vsak dan še bolj poln in izpolnjujoč. Živite kakovostno iz trenutka v trenutek. Ker vsi težko spustimo ljudi, ki so nam blizu, se spoprijateljite s seboj. Če bi morali spustiti nekoga, bi vam bilo težje, če bi bil občutek vaše lastne vrednosti odvisen od njega.

Spuščajte brez bolečine in se nikogar ne oklepajte. FOTO: Kieferpix, Getty Images

Ste samostojni in svoja celota

Sprejmite svojo vrednost ne glede na okolico. Tako se boste povezovali z ljudmi zaradi izkušnje odnosa, ne pa da bi s tem potrdili svojo vrednost. Vzemite si čas za konjičke. Ostanite samostojni tudi v paru. Ne gre za pravilo spuščanja, ampak ohranjanje zdravih odnosov. V nasprotju z romantičnimi prepričanji niste partnerjeva druga polovica.

Ste samostojni in svoja celota. Še vedno vam je lahko nekdo blizu, toda če boste preveč zategovali vajeti, se bosta oba zadušila. Družite se z več ljudmi. Če se omejite na en odnos ali dva, se bo zdelo, da sta življenjskega pomena za vas. Vsak potrebuje družbo, zato bodite odprti za nova poznanstva. Sprejmite, da ljubezen, ki jo boste prejeli v življenju, ni odvisna samo od enega človeka. Zavedajte se, da razmišljanje, da ne morete spustiti, saj boste potem nesrečni, okrepi prepričanje, ki ni resnično, čeprav čutite, da je.

Povezano s strahom

Edini način, da spustite in občutite manj bolečine, je, da verjamete, da ste dovolj močni, da živite naprej, četudi se stvari spremenijo. Ne pozabite, da ne moremo spremeniti preteklosti, lahko pa jo sprejmemo in gremo dalje. Četudi o njej nenehno premlevate ali se celo kaznujete zaradi vsega, kar ste naredili narobe. Čeprav ne želite sprejeti, da je, kot je. Končano je. Edini način, da spustite bolečino preživetega, je, da spustite.

Nihče in nič drugega ne more umiriti vašega razmišljanja. Oklepanje preteklosti je pogosto povezano s strahom, ki blokira vašo pot do sreče. Namesto tega se osredotočite na ljubezen in razmislite, kaj lahko storite, da boste spet bolj zadovoljni. Namesto tuhtanja, kaj ste ali niste storili, naredite nekaj tehtnega zdaj. Vpišite se na tečaj, pridružite se skupini, pojdite na delavnico. Pomagajte nekomu v stiski. Naj bodo sedanji dnevi tako polni in smiselni, da ne bo razloga za vztrajanje v preteklosti.