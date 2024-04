Naj mrk odnese vse naše travmatične izkušnje iz tega in prejšnjih življenj

Ti dnevi so prelomni za marsikoga in za vse vas imam tri izjemne ponudbe za srečanje, druženje, terapijo. Berite v nadaljevanju.

Naše življenje je kot hoja v hribe, enkrat položno, drugič bolj strmo. Včasih se nam zdi, da zmoremo, spet drugič pa, da zaostajamo. Številni čutijo pomanjkanje »krepčila« tistega sendviča in pijače, ki ga tako zelo potrebujemo, ko se iztrošimo. Mnogi se ne ustavijo na poti, da bi se okrepčali in odpočili, misleč, da bodo v še večjem zaostanku za drugimi. Posledica je lahko izgorelost. Ko duša in telo ne zmoreta več, se vklopi rdeči alarm in odpovesta. Dušne stiske doživljamo kot depresijo, anksioznost, izgorelost, kronično utrujenost, brezvoljnost, pomanjkanje motivacije, izgubo usmeritve, občutek, da smo obtičali … Telo pa pokaže telesne simptome, včasih je to fizična poškodba, najpogostejše so poškodba sklepa, prebavne motnje, alergije in težave s hrbtenico.

Vendar vse to lahko zdaj spremenimo, še preden klonemo (tako psihično kot telesno) pod težo bremena, ki smo si ga naložili.

Predusoda je osnutek – načrt našega življenja

Ljudje smo si že pred rojstvom, ko smo še bivali v svetu duš, splanirali glavne cilje, namen in poslanstvo. Mnogi so preveč optimistični in se hočejo hitro naučiti več lekcij naenkrat. Pripravijo si zelo zapleten scenarij. Ko pridejo v to življenje, se jim vse odvija po začrtanem načrtu, vendar …, kot mi na terapiji radi potožijo, prehitro se dogaja, preveč stvari naenkrat.

Ne moremo spremeniti terena in telesa, kajti rodili smo se z določeno predusodo, lahko pa si v mnogočem olajšamo življenjsko pot in jo naredimo za nas bolj primerno, lažjo in prijetnejšo.

Trije pomembni nasveti, ki sem jih prejela kot uvid za vas:

Odvrzimo stara bremena iz nahrbtnika svojega življenja. Poskrbimo za krepčilne stvari v nahrbtniku. Odpočijmo si in razmislimo ter načrtujmo sproti, s prilagodljivostjo.

Odvrzimo stara bremena

Ljudje s seboj na tej življenjski poti nosimo mnoga bremena, ki so kot odvečno kamenje v nahrbtniku. Ne potrebujemo jih, res ne. In zakaj se jih ne znebimo? Odgovor je navezanost. Žal so mnogi »navezani« na preteklost, četudi je boleča, travmatična, polna jeze, užaljenosti ob »krivici«, ki se jim je nekoč zgodila. Z leti, če ne čistimo sproti vsega hudega in slabega, kar se nam je zgodilo, se nabere toliko težkega kamenja, da ne zmoremo več z lahkotnim korakom, da izgubljamo voljo in motivacijo.

Moj nasvet: ne govori o preteklosti, ne opisuj nekdanjega partnerja obstoječemu partnerju. Največ, kar lahko narediš, je, da v nekaj minutah na kratko poveš svojo izkušnjo in končaš s tem, da si se iz tega nekaj naučil/-a. Če tega ne zmoreš, vedi, da si »ujetnik« preteklosti in tako nimaš dobrih pogojev za manifestacijo ciljev v sedanjosti.

Poskrbi za radost s hobiji in dobro družbo, kar te bo okrepčalo in osvežilo. Pomaga vsaka dobra fizična izkušnja, kot so piknik v naravi ob dobri družbi, koncerti in gibanje. Vse, kar je fizična izkušnja in predstavlja radost našega fizičnega telesa. Duša vam bo hvaležna, če boste poskrbeli za telo, kajti to je njen dom.

Načrtuj. Nikakor pa se ne prepuščaj lenobi in malodušju, češ da bo že kako, kar bo. Če ne gre po planu A, izdelaj plan B, pa C in tako naprej. Vedno obstaja še ena pot in nov način, samo usmeri pozornost v iskanje in pojavila se bo kot nova možnost.

Bremena iz prejšnjih inkarnacij

Naša duša hrani spomin. Ta spomin se (ker je duša večna) prenese v novo telo, s fizičnim rojstvom. Vendar ni vsak dušni spomin koristen, obstaja tudi težak travmatičen spomin, ki duši preprečuje novo podobno izkušnjo. Tako ženska, na primer, ki je bila spolno zlorabljena v prejšnji inkarnaciji, še v tem življenju občuti spolnost kot nekaj »bolečega«, nekaj, čemur se želi izogniti in tudi običajno se upira in izogiba.

Težava je lahko velik uspeh; nekdo, ki je dosegel visok položaj in bil izpostavljen nečemu hudemu, na primer, da je bil izdan, mučen, ustreljen, ker je bil vodilni, se bo v tem življenju podzavestno upiral uspehu, izognil se bo možnostim, da bi dosegel visoko izobrazbo, višji položaj in podobno.

Nekdo, ki je umrl zaradi lakote, bo pretiraval s hranjenjem zaradi podzavestnega strahu, da ne bi (spet) od lakote, četudi je to samo nekaj ur, kar (čudežno) umrl.

Starši (oče, mama), ki so doživeli hudo travmatično izkušnjo ob izgubi otroka, na primer zaradi smrti ali kraje otroka, se bodo v tem življenju lahko zelo bali imeti potomce ali pa se bodo celo odpovedali starševski vlogi.

Hipnoza, regresija in regresoterapija

Moj način terapije, ki sem ga v 26 letih proučevanja, učenja in usposabljanja prilagodila sodobnemu, zahodnemu človeku, je blaga hipnoza, ki dopušča mnogo svobode in se popolnoma prilagodi posamezniku, še posebej če je izvedena individualno.

Hipnozo, ki uporabi tehniko »dušnega potovanja« v prejšnje življenje, imenujem regresija. Regresoterapija pa je terapija, katere glavni namen je zdravljenje travmatične izkušnje iz dušne preteklosti, katere posledice klient občuti še danes. Čeprav v nekaterih medijih svojo dejavnost opišem pod pojmom regresija, vedno mislim na hipnotično regresoterapijo. Namreč izogibam se klientom, ki me obiščejo zgolj iz radovednosti in bi radi samo preizkusili potovanje v preteklost, videli svoje prejšnje življenje, kot rečeno, zgolj iz radovednosti, brez namena saniranja, zdravljenja ali učenja iz preteklih napak.

Moja tehnika je izjemno privlačna in prijetna izkušnja, ker je potovanje v neznano tako za klienta kot zame, terapevta. Kljub temu pa je vedno uspešna in zadovoljujoča za oba, saj se nikoli ne zgodijo situacije, ki jih s klientom ne bi zmogla obvladati.

Vsak klient vedno prejme točno take informacije, ki jih je sposoben dojeti, razumeti in predelati v danem trenutku.Držim se načela, ki sem ga prejela v svojem hipnotičnem stanju preko dušnega vodnika: »Če hočeš razumeti sedanjost dušne narave, se moraš poglobiti v njeno zgodovino, v preteklost. Če ni razumnega razloga za nastanek težave v tem življenju, je to zagotovo korenski vzrok v enem izmed prejšnjih življenj.«

Zato vas za reševanje vašega bremena popeljem v tisti čas in tisti kraj, kjer je nastal korenski vzrok vaših težav. Namreč plevel je treba odstraniti s korenino, sicer se spet pojavi. Ostanejo pa lekcije, kot spomin, kot znanje in izkušnje, ki smo ga v preteklosti pridobili, da ne bi več ponavljali pretekle napake, vendar brez boleče travmatične izkušnje.

Kako saniramo travme iz tega in prejšnjih življenj

Skupinska hipnotična regresija

V soboto, 6. aprila, se dobimo v Ljubljani. Pohitite s prijavami.

Za več informacij izpolni obrazec, ki se odpre s klikom TUKAJ.

Osebna hipnotična regresija

V osebni terapiji se posvetim samo vam in natančno predelava vaš namen obiska ter vaše želje in možnosti. Delava ena na ena. Lokacija: Nova Gorica, Ljubljana in Celje. Datum določiva naknadno.

Za več informacij izpolni obrazec, ki se odpre s klikom TUKAJ.

Pomni: Če se še ne poznava, za prvi kontakt priporočam klic na mobitel za eno uro branja dušnega zapisa. Informacije in naročilo se odpre s klikom TUKAJ.

Sončev mrk 8. aprila: Sonce, ki predstavlja um in razum, kar osvetljuje našo pot in ob tem si zaželimo, da bi za vedno mrknilo to, kar nam ne služi več, to kar nam predstavlja nepotrebno breme, kar ni dobro za nas in ljudi ob nas in ni v najvišje dobro. Sončev mrk ima dolgotrajen učinek, ki se začne že nekaj tednov pred točnim datumom in traja še nekaj časa po datumu, vendar vedno in ves čas z namenom, da poruši, kar je slabo. Včasih nam ta rušilni potres ob tem ko ruši, ne dopušča več, da bi rešili nam dragocene stvari in ohranili, kar je dobrega, zato je pravočasno ukrepanje za nas izjemnega pomena. Več o tem vam razložim v osebnem kontaktu

BREZPLAČNO: Webinar - spletni pogovor v živo za vse kupce moje nove knjige v ponudbi pred izidom bo 8. aprila ob 20 uri. Prijave so avtomatične ob nakupu knjige preko spletne trgovine TUKAJ.

VIDEO: HIPNOZA, REGRESIJA IN PROGRESIJA

Dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Sledite, naročite se (subscribe) in všečkajte, da novega videa ne zamudite. Za ogled videa s predavanja s celjskega sejma kliknite TUKAJ.

