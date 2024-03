Astrologinja Lenka: dan za načrte, a ne odločitve

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje vodnarja, ki v vsakem primeru zahteva drznost, pestrost, raznolikost in je že od jutra v konjunkciji z Marsom. Ta položaj ni ugoden v nobenem znamenju, še posebno ne v tem, saj je vse naelektreno in bo kmalu počilo.

Po napornem dnevu si privoščite nekaj trenutkov zase. FOTO: Wand_prapan Getty Images/istockphoto

Čustva so prehitra, impulzivna in neobvladljiva, hitro se lahko sprevržejo v prepire in spopade. Prisotna je potreba po raznih ekscentričnih, pustolovskih in tveganih aktivnostih. Privlačile vas bodo nore, nepremišljene ideje, ki človeka potegnejo v nekaj tveganega, mu dvignejo adrenalin in ga dodatno spodbudijo.

Pazite na morebitna trenja

Luna bo pozneje ustvarila kvadrat z dispozitorjem Uranom, naelektrenost se poviša, kot bi dobila dodaten zagon. Stvari je treba storiti takoj zdaj, prevladovala bo nestrpnost, zaradi živčnosti lahko poči še hitreje. To bo povečalo nestabilnost, imeli boste občutek, da vas vsi motijo. Poskusite se zbrati in uvideti, da je vse odvisno od vas. Pri nakupih ali naložbah lahko pride do nesporazumov, saj morda nekdo ne bo videl prave koristi tega početja. Potrebni bodo predvsem mir, strpnost in temeljit premislek.

Danes je Venerin dan. FOTO: Lenka Stanić

Luna bo zvečer prešla v konjunkcijo z Venero, ki je čisto v svojem svetu. Prijetno druženje s prijateljico, sestro, mamo – delite izkušnje dneva, napravite načrt za nekaj neobičajnega, drugačnega in predvsem navdihujočega.

Ne predajajte se slepim upom

Merkur bo prešel v Neptunovo naročje. Porajal se vam bo občutek prepuščanja nekomu drugemu, ki bi vas lahko vodil, mislil, delal namesto vas. Občutek blaženosti in obljub vodi v neresnico, zato pazite, da ne doživite hudega razočaranja. Zato danes, razen umetniškega udejstvovanja, vse pustite za jutri. Ne lotevajte se ničesar novega, ne podpisujte pogodb, ne sklepajte dogovorov. Pomembne odločitve pustite za neki drugi dan.

Danes je petek, Venerin dan, ki poudarja svojo nekonvencionalno, čudaško, svobodno energijo. Obdobje Venere je primerno za priprave in načrte, saj spodbuja iskrenost tako do sebe kot drugih.