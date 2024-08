Ljubezenski horoskop do 17. avgusta razkriva živahno obdobje tem znakom

Venera, planet ljubezni, je trenutno v devici, zato v nas prebuja analitično plat, kar pomeni, da bodo vsa znamenja Zodiaka obremenjena s podrobnostmi. Ta astrološki položaj prinaša novo ljubezen devicam, kozorogom in bikom.

Oven

Naslednje obdobje ni obetavno, ko gre za ljubezen. Zdi se, da se z ljubezenskim življenjem ne boste ukvarjali, če pa ste že v zvezi, je zaradi vaše narave možna nestabilnost. Obvladajte svoj temperament.

Bik

Prišli ste iz obdobja, v katerem ste lahko očarali prav vsakogar, in čeprav ste vedno zanimivi in ​​privlačni, boste naslednji teden vseeno imeli nekoliko manj sreče na ljubezenskem področju. Privaditi se boste morali na nove okoliščine.

Dvojčka

Prihodnji teden boste zaljubljeni, vendar boste svoja čustva skrivali. Vaša burna čustva bodo spodbujala domišljijo, vendar se ne boste aktivno trudili osvojiti osebe, ki vam je všeč. Če ste že v zvezi, je možno nesoglasje s partnerjem.

Prihodnji teden boste zaljubljeni. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Rak

Niste razpoloženi za ukvarjanje z drugimi in svojim ljubezenskim življenjem. Poskrbeti morate zase in obnoviti zalogo energije. To pomeni, da ljubezni v prihodnjem obdobju zagotovo ne boste našli, če pa ste že v razmerju, bo takšen odnos prinesel težave.

Lev

Vaš poslovni uspeh in močna energija bosta pritegnila pozornost in s tem zagotovila več stikov in priložnosti v ljubezenskem življenju. Če ste že v zvezi, boste vstopili v bolj burno obdobje, v katerem ne bo harmonije.

Devica

Polni boste ljubezni in želje po tem, da bi bili z nekom, vaša zunanjost pa bo zaradi prisotnosti planeta Venere v vašem znamenju še bolj privlačna. Pripravite se, da izkoristite zelo ugodno obdobje za ljubezen, v katerega vstopate od naslednjega tedna.

Tehtnica

Na splošno lahko pričakujete komunikacijo z mlajšimi in zanimivimi ljudmi, vendar ne nujno dovolj privlačnimi, da bi se zanje zanimali. Če pa že obstaja nekdo, ki vam je všeč, vam bo dobra komunikacija pomagala poglobiti odnos.

Škorpijon

Imeli boste priložnosti za izhode in zabave v vašem življenju ne bo manjkalo, a kot kaže, bo zmanjkalo priložnosti za ljubezen. Vsi vam bodo dolgočasni, in če bo kdo pokazal zanimanje za vas, bo to oseba, ki vas prav nič ne fascinira.

Strelec

Vaše ljubezensko življenje bo od naslednjega tedna veliko bolj umirjeno. Če ste že v zvezi, pričakujte boljše razumevanje s partnerjem in reševanje težav. Če boste sami, boste spoznali vsaj eno osebo, ki vas bo zanimala.

Kozorog

Priložnost bo za romantiko, in to na delovnem mestu. Vse, kar je povezano z dnevnimi opravili ali zdravjem, vam bo ponudilo priložnosti za spogledovanje ali celo resno romanco.

Spogledovali se boste. FOTO: Shutterstock

Vodnar

Naslednji teden boste poskušali več hoditi ven in biti bolj družabni. Vaše dobro razpoloženje in nagnjenost k uživanju bo privlačna in vam bo prinesla priložnost za romantiko. Preprosto se morate prepustiti impulzom.

Ribe

V prihajajočem obdobju boste v razmerju nagnjeni k neiskrenosti. To je vsekakor značilno za vas. Težave bodo, ker se bodo razkrile vaše skrivnosti in vse, kar poskušate skriti, poroča informer.rs.