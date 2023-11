Sreča in uspeh v prihodnjem letu: to so števila, na katera bi morali staviti

Vsak čas bo nastopilo leto 2024. Nihče natančno ne ve, kakšno bo in kaj nam prinaša, pa vendarle astrologi za astrotalk.com nizajo nekaj smernic, po katerih bi se bilo dobro ravnati.

Med drugim opozarjajo na srečna števila za vsako znamenje zodiaka. Poglejte, na katera morate biti pozorni glede na vaš znak in zakaj.

Oven: 3, 8, 17, 21, 29, 36

To bodo v letu, ki prihaja, za ovne srečna števila. Trojka bo njihove dogodivščine oplemenitila z veliko kreativnosti in inspiracije, osmica napoveduje materialno ugodje in finančni uspeh.

Število 17 bo povezano z močjo in določnostjo, število 29 z intuicijo in poduhovljenim prebujanjem ter 36 s harmonijo in ravnotežjem v življenju.

Kombinacija vseh bo v letu 2024 rojenim v tem znaku pomagala do uspeha in pričakovanih rezultatov na različnih področjih.

Bik: 2, 6, 11, 18, 22, 29

Vsa omenjena števila bodo bikom v letu, ki prihaja, zagotovila srečo ter pozitivne rezultate. Zato naj bodo vsi, rojeni v tem znamenju, ne glede na okoliščine, pozorni nanje.

Z upoštevanjem teh števil - naj bo v smislu stav, načrtov, izbire, količine, odločitev, tveganja ali česarkoli drugega, bodo biki v letu 2024 zlahka dosegali zadane cilje na vseh področjih življenja, zato bi jih morali vedno imeti v mislih.

Vsakemu od astroloških znakov bodo nekatera števila prinesla največ sreče. FOTO: Yana Tatevosian/Gettyimages

Dvojček: 3, 12, 21 in 30

Vsa ta števila bodo pozitivno vplivala na uspeh dvojčkov tako na osebnem kot na poslovnem področju ter jim bodo prinašala pozitivne rezultate.

Vsa premorejo močno energijo in bo vplivala na različne kvalitete rojenih v tem znaku. So simbol kreativnosti, samoizražanja in novih začetkov.

Dvojčki bi jih zato na različne načine morali vključiti v svoj vsakdanjik in iz njih v letu, ki prihaja, izvleči res le najboljše.

Rak: 7, 11, 22 in 34

Števila bodo imela za rake poseben pomen. Sedmica jih bo vodila na področju intuicije in duhovnosti, število 11 jim bo nudilo veliko navdiha, 22 pa bo povezano z ravnotežjem in harmonijo.

In še število 34: to bo imelo vpliv na ambicije, rast in navdih rakov ter na njihovo zasebno in poklicno življenje. S pomočjo vseh bodo raki leto pred nami preživeli s polno mero zdrave samozavesti in optimizma.

Lev: 2, 9, 14, 21 in 28

Vsa ta števila bodo rojenim v znamenju leva vse leto prinašala srečo. Z njimi bosta povezana uspeh in razumevanje v odnosih, tudi v razmerju, z njihovo pomočjo bodo levi lažje uresničevali zadane naloge in dosegali cilje.

Po zaslugi zlasti števila 14 se bodo lažje prilagajali spremembam, število 21 jih bo vodilo pri spoznavanju priložnosti za nove podvige, načrte ali ideje.

Z njimi si lahko levi pričarajo lepo in uspešno leto, polno priložnosti in najboljših možnosti.

Devica: 3, 6, 9, 12, 15 in 21

Omenjena števila bodo imela v letu pred nami na rojene v znamenju device velik vpliv.

Trojka zlasti na področju kreativnosti in komunikacije, šestica bo v njihovo življenje prinašala ravnotežje in harmonijo, devetica duhovno rast, število 12 nove začetke in 21 uspeh in obilje.

Dobro je vedeti, na katera števila je pametno staviti. FOTO: Alfexe/Gettyimages

Tehtnica: 6, 11, 22, 29 in 35

To so števila, ki bodo v življenje tehtnice prinesle ugodno energijo in pozitivne vibracije, hkrati bodo rojenim v tem znaku zagotovile nemalo priložnosti za napredek na vseh življenjskih področjih.

Tehtnica lahko v njihovi družbi pričakuje veliko sreče, harmonije in uspeha.

Število šest bo spodbujalo stabilnost, število 11 bo vplivalo na osebno rast, 22 na moč ter sposobnosti in 29 na samoizražanje ter kreativnost.

Kombinacija vseh bo tehtnicam v letu 2014 zagotovila veliko sreče nasploh.

Škorpijon 4,8,13

Škorpijoni so med znamenji, ki jim leto pred nami prinaša manj srečnih števil, a gre za močne energije ter sporočila, kar pomeni, da se jim kljub temu obetajo velike priložnosti in uspeh.

Zasluge temu bodo lahko pripisali štirici, številu stabilnosti in praktičnosti, ki jih bo vodilo do premišljenih odločitev, število osem jim bo zagotavljajo uspeh na finančnem področju in število 13 transformacijo ter nove začetke.

Strelec: 7, 12, 21 in 35

Njihova srečna števila določajo različni kozmični faktorji. Sedmica bo simbolično povezana z modrostjo in intuicijo ter jih bo vodila k premišljenim odločitvam.

12 označuje harmonijo in ravnotežje ter v njihova življenja prinaša stabilnost. Število 21 bo vplivalo na uspeh in dosežke, kar pomeni, da se strelcem obetajo novi vzponi. Še 35: to je število raziskovanja in doživetji.

S sledenjem in upoštevanjem nanizanih se rojenim v tem znaku na vseh teh področjih obeta dobro leto.

Kozorog: 4, 8, 17

Niz števil je malce krajši, a to ne pomeni, da bodo kozorogi v letu, ki prihaja, prikrajšani.

Vsa števila so povezana s kozorogovo odločnostjo in ambicioznostjo ter bodo rojene v tem znamenju pravilno vodile na novih podvigih.

Število štiri jim bo zagotavljalo močno strukturo, kar kozorogi zelo cenijo, število osem jim bo prineslo uspeh na finančnem področju, število 17 bo povezano z intuicijo in bo kozoroge vodilo na področju, ki mu sicer ne namenjajo veliko pozornosti, bo pa nedvomno v letu, ki prihaja, doprineslo k njihovemu uspehu.

Pri iskanju sreče vsaka pomoč pride prav. FOTO: Gettyimages

Vodnar: 3, 7, 11 in 22

Števila bodo z vidika vodnarja v prihodnjem letu povezana zlasti s pozitivno energijo in z odpiranjem mnogih novih priložnosti. Število tri jim bo prinašalo srečo na ustvarjalnem področju, sedmica jim bo zagotavljala duhovno vodenje in pogled vase, enajstica bo vodila njihovo intuicijo, število 22 pa simbolizira uspeh in spodbuja vodnarje k izpolnjevanju zadanih ciljev.

Vsa števila bodo povezana s srečnimi trenutki, če jih bodo vodnarji seveda prepoznali in jih povezali s srečo.

Riba: 3, 7, 12, 21, 29

Vsa ta števila pri ribah povečujejo možnost za srečo in pozitivno energijo rojenih v tem znaku. Povezana so zlasti z intuitivno naravo tega vodnega znamenja, ribam bodo pomagala v osebnih ter poslovnih odnosih, pripomogla k uravnavanju zemeljskih in kozmičnih energij.

Z upoštevanjem teh števil si ribe lahko v letu, ki prihaja, obetajo pozitivne rezultate ter izpolnitev želja ter uresničitev sanj.