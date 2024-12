Lahkotni pogled na svet je pomemben

Kolektivnazavest je še vedno osredotočena na stari svet tretje dimenzije, zato je v svetu videti, kot da padamo iz krize v krizo. Filtri, s katerimi večina ljudi opazuje svet, so strahovi, preživetveni vzorci in travme, ki te filtre obarvajo, da verjamejo, da je svet poln nevarnosti, manipulacij, bolezni, težav, katastrof, tako so v njem žrtve.

Ta pogled je omejujoč, zato razpada. Stari svet bo obstajal, dokler bo dovolj ljudi verjelo vanj, ga s svojo pozornostjo hranilo in vzdrževalo pri življenju, pravijo guruji. Tako je, kot če se potopimo v vodo: vidimo podvodni svet, a voda je sčasoma postala kalna ter polna smeti. Tako dolgo smo spodaj, da smo pozabili, da obstaja svet zgoraj.

Prebujanje je proces

Lahko je reči 'dvigni glavo, videl boš drug svet', saj je stari postal tako domač, da je pogled navzgor preveč neverjeten, nepoznan, strašljiv, zato večina raje ostaja spodaj. Prebujanje je proces, ki zahteva čas in transformacijo razmišljanja, čustvovanja, delovanja. Pritiski v zunanjem svetu se bodo stopnjevali, saj neradi delamo spremembe. Šele ko bo dovolj ljudi dvignilo glavo nad kalno vodo, se bodo začeli oblikovati novi odnosi in družbeni sistemi.

Najboljše, kar lahko tako naredimo, je, da sprejmemo proces spreminjanja kot nekaj, kar ne bo minilo. Ni trenutka, ko bomo lahko rekli 'zdaj je mimo'. Bolj se upiramo spremembam, hujši so notranji pritiski, ki se kažejo kot neprijetne zunanje situacije. Dokler so v nas nerazrešena čustva in ne prevzemamo polne odgovornosti za svoje notranje stanje in odzivanje na zunanje situacije, so to filtri, ki nas držijo v svetu, polnem stresa, drame, pomanjkanja, neprijetnih okoliščin. Delo na sebi ni več dovolj. Soočiti se moramo s svojo temo, nepredelanimi čustvi, travmami. Šele potem postanemo dovolj lahkotni, da se dvignemo na gladino in uzremo nov svet. Zato delajte na lahkotnosti, negujte svojo srčnost ter bodite iskreno prijazni do sebe in drugih.