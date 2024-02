Kristali dvignejo zavest, a čeprav imajo svojo moč, je ključna naša notranja odločitev

Močne energijske točke spodbujajo uvide, transformacijo in odpirajo srce, kar prinaša življenjske spremembe. Točke so različne – nekatere imajo žensko, druge moško energijo, lahko so portal nove Zemlje … Pomembno vlogo ima tudi element vode, ki podpira prečiščevanje – čiščenje ran, vzorcev, osvobajanje ran, da lahko vstopimo v novo zavest, aktiviramo vizijo novega človeka in Zemlje, odpiramo vrata duše, pravijo guruji.

Pri dviganju zavesti si lahko pomagamo tudi s kristali in sveto geometrijo. Roža življenja je osnovni vzorec vesolja, kristalna mreža, postavljena na njej, je lahko odličen pripomoček, ki ga izberemo z intuicijo, ne z razumom. Ko kristale povežemo v sveti geometriji, okrepijo svojo moč in potencial. Nastanejo energijski portali, vrtinci svetlobe, ki omogočajo dvig zavesti. Že sama roža življenja, ki je koda kreacije vesolja, nam na podzavestni ravni dviguje zavest. Merkaba predstavlja naše svetlobno telo in zavest enosti – našo povezavo z vesoljem in Zemljo. Lahko jo postavimo zraven sebe, kamor koli v prostor, kjer začutimo, da je prav.

Kristali imajo svojo moč in lahko nas podprejo, ključna pa je naša notranja moč in odločitev. Vodnarjeva doba nas bo silila v to, da bomo vedno bolj iskali moč v sebi. Vračamo se k sebi in v svojo moč. V nas je namreč vse, kar potrebujemo za srečno življenje, obilje in samozdravljenje. Smo mogočni kreatorji, zato izbirajmo tisto, kar vibrira z nami, nas navdihuje, osrečuje in hrani našo dušo.