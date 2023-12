Kraja energije

NIMAMO VSI enake količine energije. Da jo dobimo, se moramo namreč zavestno odpreti, razširiti svoje energijske kanale in pustiti, da steče skozi. Ker pa ljudje večinoma ne obvladajo tehnik polnjenja z energijo, jo raje kradejo drugim. Dobijo jo tako, da se podzavestno naravnajo na frekvenco energije gostitelja – lahko vsiljivo pristopijo z vprašanjem, nam gledajo v oči, se nas dotikajo, nas nadlegujejo, torej iščejo naše šibke točke. Drugi manipulirajo z našimi občutki krivde, tretji nas grobo napadajo, da bi nas čustveno vznemirili. »Ljudje podzavestno postanejo vampirji, ko opazijo, da jim določene izkušnje prinesejo val energije. Žrtev je na drugi strani izžeta, kar sproži verižno reakcijo – ko nas nekaj obremenjuje, je naša življenjska moč oslabljena, ljudje in tudi živali pa to čutijo in nas še dodatno nadlegujejo,« pravi kvantni fizik Vadim Zeland. Rešitev je, da se zavedate, kdaj vas kdo srka, vzdržujete nizko raven pomembnosti situacije in odstranite občutke krivde, za katere bi se manipulator lahko zapel.

Bolj bo vaše energijsko polje stabilno, manj boste žrtev kraje energije. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Poleg tega se lahko zaščitite. »Vsakega človeka obdaja neviden energijski zaščitni ovoj, ki ga lahko okrepi.« Zeland za to priporoča naslednjo vajo: stojte vzravnano, mišice naj bodo sproščene. Vdihnite in si predstavljajte, da iz zemlje pod vami prihaja tok energije, ki vstopa v telo v predelu medenice in potuje po hrbtenici navzgor. Skozi vrh glave izstopi in potuje v nebo. Nato izdihnite in si predstavljajte, da se nekje visoko na nebu ta tok obrne in spušča proti vam, vstopi nazaj v telo skozi glavo, potuje po hrbtenici in izstopi skozi noge. Nato si predstavljajte, da tokova tečeta hkrati, ne da bi se križala. Na glavi in pri nogah si predstavljajte, da se razširita v fontano, ki prši in se razliva po vašem energijskem ovoju. Občutite tokova na koži in se povežite z energijsko kroglo, ki vas obdaja. Ta krogla energije vas bo varovala pred nadlegovanjem in prečistila blokade v vaših energijskih kanalih.

Proste oziroma univerzalne energije ne moremo kopičiti, saj prihaja v telo iz vesolja – lahko le fiziološko v obliki kalorij, z zdravo prehrano in zadostnim počitkom, razlaga. »Če so naši kanali pretočni, bomo imeli dovolj proste energije in tekla bo v telo v obliki padajočega in vzpenjajočega se energijskega toka.« Poleg zgoraj opisane vaje jo pridobimo tako, da se čim večkrat zlijemo z vesoljem, razširimo svoje energijsko polje in se ga zavedamo. Energijo tokov namreč krepimo že samo s tem, da smo pozorni nanju. S tem pa se povežemo tudi z informacijami v univerzalnem polju, ki predstavlja neomejen vir energije. To je stanje, v katerem se uresničujejo naše namere.