Konec izgovorov. Raje prevzemite odgovornost za svoje življenje

Nehajmo iskati izgovore, sami smo odgovorni za svoje življenje. Če izgubiš službo, te zapusti partner, zboliš itd., je to lahko v duhovnem smislu ogromno darilo, če le znaš izstopiti iz smiljenja samemu sebi, nehaš kriviti druge in iskati izgovore, pravijo guruji.

Obstoječi sistem se ruši, in čeprav tega še ne vidimo, se bo življenje spremenilo na bolje, zato si dovolimo biti srečni, a hkrati začnimo delovati drugače. Sprememba namreč pride, ko se odvadimo biti, kar smo, in postanemo nova, boljša različica sebe.

Nesmiselno je razmišljati, kako se razlikujemo med sabo, raje se začnimo zavedati, da je vse eno. Vsak je namreč pomemben, ker smo delčki istega mozaika, in več ljudi bo priklopljenih nazaj na svojo frekvenco, manj turbulenten bo prehod v novo dobo. Kvantno polje je odprto, zato moramo odgovorno izbrati, katero novo realnost bomo skupaj izrisali. Pomembno je, da se poleti povežemo s sabo prek svojega poslanstva, če tako čutimo, zamenjajmo zvezo, službo, se preselimo, spremenimo navade, saj nas bo to avtomatično dvignilo.

Naša nova realnost

Učimo se, kaj pomeni biti eno, tudi ko je težko – to je, da ne obsojamo, razumemo druge, jim pustimo, da si sami kreirajo, kar si želijo. Nekaj časa bo Zemlja še razdeljena, na koncu pa nas bo življenje spet vrglo v kvantno polje z vsem, česar se bomo naučili. Izbrali bomo svojo različico življenja v multiverzumu, naša nova realnost bo veliko bolj lahkotna. Življenje namreč sprva ni bilo razdeljeno, pred Atlantido sta bila moški in ženska eno, potem se je začel sistem tretje dimenzije z matrico in od tedaj ves čas iščemo svojo drugo polovico. A zdaj bomo končno spoznali, da nas nihče ne more ločiti in da smo celota.