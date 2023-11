To so najpogostejši razlogi za razpad zvez

Obstaja ogromno razlogov, zaradi katerih se končujejo ljubezni. Eden od njih je nedvomno pometanje težav pod preprogo. A ta ni najpogostejši, pravijo strokovnjaki za razmerja in kot poglavitnega izpostavljajo nekaj drugega, to pa je posvečanje premalo pozornosti partnerju.

Če med tem, ko vam on nekaj govori, gledate v telefon, nista na najboljši poti.

Drugi pogosti razlog za ljubezenske brodolome je nepripravljenost na kompromis. Če nekdo stalno in za vsako ceno uveljavlja svojo voljo ter nikoli ne upošteva druge strani, pelje zvezo proti prepadu.

In še tretji najpogostejši razlog za razhode: potiskanje težav pod preprogo. Ne glede na to, kaj je predmet nesoglasja in nerazumevanja oziroma kje je srž težav, te je treba reševati sproti.

Molk v tem primeru torej ni zlato, kajti nakopičena nesoglasja se v končni fazi razrastejo do mere, ko jih ni več mogoče obvladovati in zaradi njih odnos razpade.