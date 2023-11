Karma ni kazen: Ne bodite ujetnik svojih dejanj, misli, prepričanj iz preteklosti

Karma je zunanja in notranja posledica človekovih preteklih dejanj, ki določajo njegovo sedanjost in prihodnost. Pogosto jo sicer dojemamo kot pravično kazen za storjene krivice, a ta pogled ni popolnoma primeren, pravijo duhovni učitelji. Zakon karme je namreč mnogo bolj zapleten kot to in težava pri pogledu nanj kot na sistem, ki poskrbi za zasluženo maščevanje, je, da si s takim načinom razmišljanja ustvarjamo svet, v katerem, smo prepričani, da obstaja koncept žrtve in kazni. To pa pomeni, da se lahko tudi sami v prihodnosti znajdete na obeh straneh. Toda na tej točki se ustavite in premislite, preden delujete maščevalno – morda je človek, ki vas je prizadel, preprosto naredil napako. Tudi sami jih delate. Iz njih se učite. Lahko jih obžalujete, popravite ali se opravičite zanje. Si predstavljate, da bi bili za vsako napako kaznovani? Da ne bi imeli nobenega popravnega izpita ali odpustka? Takšno življenjsko prepričanje je togo, omejuje priložnosti, ki bi jih bili sicer deležni, drži vas na mestu, preprečuje vsakršno tveganje, ki bi ga sicer sprejeli, hkrati pa se s tem zmanjšuje pretok življenjske energije skozi vaše energijsko telo – zmanjševanje vitalne energije pa lahko sčasoma vodi tudi v bolezen.

Z odpuščanjem se izvijmo iz karmičnega kroga. FOTO: Natalija Grigel/Getty Images

Kot rečeno, pojmovanje karme kot načela vse se vrača in določa našo nadaljnjo usodo je zelo omejeno. Če vztrajate v prizadetosti in ostajate žrtev, hkrati po istih karmičnih načelih – vse se vrača – tudi privlačite nadaljnje situacije, v katerih boste še naprej žrtev. In če ničesar ne spremenite, se zadeve ponavljajo. Vedno znova boste v življenje pritegnili ljudi, ki se bodo znašali nad vami, vas oškodovali, prizadeli, zapustili ali vam kakor koli že odslikavali izkušnje, v katerih boste nastopali v vlogi žrtve.

Iz vsake situacije lahko potegnete najboljše ali najslabše

Toda če se zavedate, kako lahko stopite iz karmičnih okvirov, veste tudi, da ni treba, da ste še naprej ujetnik svojih dejanj, misli, prepričanj iz preteklosti. Danes, v tem trenutku si lahko napišete lepšo prihodnost. Če se zavedate svojih občutij in misli, jih lahko spremenite. Odpustite drugim in pustite preteklost za sabo. Škarje in platno sta vedno v vaših rokah. Seveda ne morete neposredno vplivati na dejanja in vedenje drugih, lahko pa vplivate nase. In ko vplivate nase, ko ste denimo zadovoljni, oddajate vibracije zadovoljstva, ki pritegnejo še več zadovoljstva. Morda boste celo opazili, da tudi spoznavate bolj zadovoljne ljudi oziroma so tisti, ki so se prej čemerno držali, v vaši bližini tudi sami postali bolj zadovoljni.

Iz vsake situacije lahko potegnete najboljše ali najslabše. Naj vam karma ne bo izgovor, da se nehate truditi in počnete stvari po liniji najmanjšega odpora, zraven pa zamahnete z roko in ji pripisujete vzrok za svoje trenutno stanje. Zapomnite si: sami sprejemate odločitve in oblikujete svoje življenje.