Kakšno vreme ustreza strelcem

Strelci so jasni, prijetno zbadljivi, kot bi se v njih izmenjavalo vse od toplega in hudomušnega vetriča. So simpatični in zadovoljni, tudi ker so sposobni na vse gledati z optimizmom, toleranco in celo pretirano velikodušnostjo. Meša se jim od pustolovščin, hrepenijo po drznem življenju in zaradi njihove narave jih veter, nevihte in sneg ne motijo. Nasprotno, so prinašalci sprememb, česar se zelo veselijo in se počutijo, kot da so del naravnih elementov, ter vpijajo vso moč in energijo, ki jo okušajo kot dobro vino.

Ustreza jim vsako vreme, mraz jih utrdi in okrepi, veter navda z radovednostjo in dež krepi. V stiku z atmosferskimi pojavi se sprošča njihov nagon, da najdejo spontanost in otroško življenjsko radost. Za mnoge stvari, ki se dogodijo, so prepričani, da je tako bolje. Hranijo se z logiko stvarstva in njihovimi pravili. Skratka, všeč jim je vse: če je lepo vreme, so veseli in popevajo, a če dežuje, je mrzlo ali piha veter, tudi to cenijo in se zabavajo. Zabavajo se kot nori, ko tečejo v dežju, se kepajo ali drsajo po ledu. Edini vremenski pojav, ki jih ne navdušuje, je megla, ker jih njen skrivnostni čar onemogoča, počutijo se grozljivo in vzbudi jim željo po urejanju in jasnosti.