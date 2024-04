Kakšno vreme ustreza škorpijonom

Skrivnostni in introvertirani škorpijoni spominjate na viharno nebo: temni in grozeči oblaki, prostrana megla, tema, ki skrije vse, soparno in skoraj neresnično brezvetrje, ki mu sledi močna nevihta. Strast do skrivnostnih stvari, želja po preizkušanju močnih čustev in nenaklonjenost do umirjenosti vas vodijo k skrajnim izbiram na vseh področjih. Vaša strast so strele, ki trgajo nebo z močno svetlobo in gromi, zaradi česar se nebo trese.

Vremenski pojavi sploh ne vplivajo na vaše odločitve, ki jih narekuje močna želja. Odporni ste proti vsemu – vetru, dežju in ledenemu mrazu, nič vas ne preplaši in imate močne živce. Če vas v hribih s partnerjem slučajno preseneti naliv in je v bližini kakšna koča, veliko bolje za oba. Odločili se boste za sladek ljubezenski postanek. Sonce vam draži oči, vročina vas razburja, a če ga prekrijejo oblaki ali meglice, se takoj počutite bolje.

Vaša ustvarjalnost se hrani z malimi naravnimi dramami, obožujete presenečenja, kot so nepredvidene plohe in neustavljiv veter, ki zavija. Na vas prenašajo svojo moč, ki vas dviga in krepi. Prav nasprotno blagi in jasni, a nestalni dnevi ali neslišno deževje ne prispevajo k vaši domišljiji prav ničesar.