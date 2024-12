Kako so planeti povezani med sabo

Astrološki aspekt je določena kotna razdalja med dvema točkama na nebu, merjena vzdolž ekliptike v stopinjah in minutah nebesne dolžine. Vsak planetni par ima svoj ciklus. Hitrejši planet tvori aspekt s počasnejšim. Najbolj znani ciklus je vezan na odnos Sonca in Lune. Vidi se ga v Luninih menah. Začetek je konjunkcija (Sonce in Luna na isti stopinji), potem Luna raste, s tem ko se oddaljuje od Sonca, tvori različne kote v odnosu do njega. Prvi krajec je prvi kvadrat, ko je Luna oddaljena od Sonca 90 stopinj, potem se Luna polni in ob ščipu sta Luna in Sonce v opoziciji (180 stopinj narazen), nato se Luna manjša, pada v padajoči kvadrat, to je zadnji krajec, za tem počasi izginja, ko gre v konjunkcijo (torej na isto točko kot Sonce). Podobno kot ta najbolj znani par tvorijo medsebojne povezave in cikluse tudi drugi planetni pari, ki so krajši ali daljši glede na hitrost planetov.

Najmočnejši aspekti, ki jih astrologi opazujemo in razlagamo že tisočletja, so konjunkcija – planeta sta na isti stopinji nebesne dolžine, torej skupaj; sekstil – oddaljena sta 60 stopinj in najpogosteje v znamenju iste polarnosti, a drugega elementa; kvadrat – oddaljena sta 90 stopinj, torej je med njima pravi kot, najpogosteje sta v znamenjih istega modusa; trigon – oddaljena sta 120 stopinj in v znamenju istega elementa; opozicija – oddaljena sta 180 stopinj in sta si nasproti, v nasprotnih znamenjih, iste polarnosti, istega modusa, a drugega elementa.

Ne glede na to, kateri aspekt je, se energije med seboj povezujejo in združujejo. FOTO: Fredmantel/Getty Images

Orbis pomeni mejo, znotraj katere aspekt še učinkuje. Pogledamo, na katerih stopinjah sta planeta. Aspekt je seveda najmočnejši, če je natančen, eksakten, vendar vpliva že, ko se hitrejši planet približuje natančnemu kotu, pravimo, da je takrat aspekt aplikativen, in tudi ko se oddaljuje od natančnega kota, pravimo, da separira. Pri vseh omenjenih je upoštevani orbis 8 stopinj, le pri sekstilu 6.

Po tradiciji sta trigon in sekstil harmonična aspekta, kvadrat in opozicija disharmonična. Konjunkcija je nevtralna, glede na to, kateri planeti se povezujejo med seboj. Harmonične povezave kažejo skladno povezovanje ljudi, področij ter tistega, kar planeta simbolizirata. Disharmonični aspekti govorijo o težavah pri usklajevanju določenih področij, težavah v odnosih z drugimi, težkem usklajevanju tistega, kar planeta simbolizirata. Ne glede na to, kateri aspekt je, se energije med seboj povezujejo in združujejo, toda ob harmoničnih aspektih po navadi brez večjih težav, ob disharmoničnih aspektih s težavo, neuravnoteženo.

Aplikativni so aspekti, ki se približujejo. Hitri planet je na nižjih stopinjah kot počasnejši planet, razen če je kateri planet retrograden, torej se umika iz aspekta.

Separativni so tisti aspekti, ki so že bili eksaktni in se zdaj odmikajo iz aspekta. Tu je hitrejši planet že na višji stopinji kot počasnejši. Tudi tu je treba preveriti morebitno retrogradnost hitrejšega planeta.