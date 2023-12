Kaj pomeni, ko je Uran v določeni hiši

V sedmi hiši Urana ne maramo, saj je nemiren planet in nam naznanja možnost ločitve. Ljudje v življenju človeka s takim Uranom so nenavadni, posebni, vznemirljivi. Včasih potrebujejo preveč svobode za njegove pojme.

Če ima Uran dobre aspekte povezave, to lahko naznanja, da s partnerjem ustvari prijateljski odnos, da je partner lahko računalničar ali posebnež, drugačen od večine, bolj moderen. Pri tem položaju si je treba za ohranitev odnosa prizadevati za dvoje - prijateljski odnos z veliko komunikacije ter svobodo, da se partner lahko odmika in približuje po svojih potrebah. Zavedati se moramo namreč, da potrebuje svoj svet.

Prinaša potrebo po vznemirjenju v spolnosti

Uran v osmi hiši prinaša potrebo po vznemirjenju v spolnosti, lahko pa tudi kakšne neljube, nepričakovane dogodke, povezane z njo. V finančnem pogledu je lahko zelo veliko sprememb z denarjem, ki smo ga vložili, s harmoničnimi aspekti Urana so te spremembe lahko dobre, vendar zahtevajo od človeka, da je vedno na preži, ni nobene stabilnosti. Nekoliko neprijetno je tudi, ker ta kombinacija naznanja možnost nepričakovanih kriz, operacij ali celo smrti.

Uran v deveti hiši sporoča, da človek ne more slediti veri, v katero je rojen, da potrebuje neko spremembo. Včasih pa samo nakazuje, da je rojen v ateistično družino. Človek doživi veliko vznemirjenja, ko potuje, daljša potovanja ga osvobajajo. Študira lahko nekaj, povezano z logiko, pogosti so tudi študiji, povezani z moderno tehnologijo, ali družboslovne študije. Seveda ga lahko zanese tudi na študij socialnega dela. V času študija so možne prekinitve, lahko si premisli, zamenja smer itd. Časovno obdobje študija je zelo vznemirljivo, takrat se lahko bolj socialno udejstvuje.

Mama nakazana kot nenavadna, moderna

Z Uranom v deseti hiši je mama nakazana kot nenavadna, moderna, lahko pa ta kombinacija včasih nakazuje ločitev staršev. Mati je lahko živčna ali ni prisotna. Ker je prva avtoriteta osebe s tem položajem Urana bolj prijateljska kot kaj drugega, imamo težave z drugo avtoriteto in potrebujemo na poslovnem področju veliko svobode. Možne so večje spremembe poslovnega področja. To lahko prinaša stres ali samo zelo svobodno in razgibano delovanje.

Uran v enajsti hiši človeku prinaša nenavadne prijatelje, povečana je socialna zavest, povečana je tudi potreba po svobodi, lahko je deležen nenadnih prekinitev odnosa s prijatelji. Vse je odvisno od tega, v kakšnih aspektih je. Tu se lahko Uran izraža v svoji naravi in deluje temeljno spodbudno. Če je povezan z osebnimi planeti (vladarjem ascendenta, Soncem in Luno), potem je človek nakazan kot močno družbeno aktiven, na neki način drugačen in tisti, ki nosi spremembe.

Če je Uran v dvanajsti hiši, vznemirja psiho, če je še v disharmoničnih aspektih z osebnimi planeti, lahko nosi tudi večje psihične težave. Nakazuje možnost delovanja v kakih skrivnih ali humanitarnih skupinah, usmerjenih v pomoč najšibkejšim. Ob obremenitvah lahko nakazuje zahrbtne prijatelje.