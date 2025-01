Kako ime oblikuje našo energijo: Mihaela Malečkar postavlja nov temelj

V sodobnem času sprememba imena in priimka ni več stigma. Sprememba ni le na papirju, z njo se spremni tudi vibracija človeka in to, kako deluje v svetu.

Astrologinja sem in numerološke nasvete za spremembo imena sem iskala pri numerologinji, tako kot tudi datum, ko si je bilo modro ime spremeniti. Seveda sem to podprla tudi z astrološko karto, ki je predstavila novo rojstvo, ki ga prinaša novo ime.

Krepitev notranje moči

Poznate me kot Mihaelo Malečkar, lepo angelsko ime so mi dali starši in dober priimek sem dobila z rodbino, dokaj prijetna sta tudi numerološko, le v kombinaciji z mojim datumom rojstva sta odprla izjemno čustveno občutljivost in potrebo žrtvovati se za druge.

Ljudje mi večkrat rečejo, da sem zlata, dobra, in podobno, ker je moja osnovna narava usmerjena tako, da se energijsko razdajam za druge. A če želim opraviti svoje dušno poslanstvo, moram okrepiti notranjo moč in avtentičnost, da znam misliti tudi nase in se postaviti v središče svojega življenja.

Dobro je, da je sprememba imena tudi astrološko podprta. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Sprememba imena in podporna nova astrološka karta imata v sebi več prodorne energije in notranje moči, manj ranljivosti v odnosih, pomagata mi, da bom lažje opravila delo, za katero sem bila rojena. Učenje, ki mi ga je nudila Mihaela, je bilo globoko in sem iskreno hvaležna zanj. Vedno bom v globini sebe tudi Mihaela. Sprememba torej ni upor staremu, ampak podpora, da mi nova energija in ime dajeta moč, da izkoristim ves potencial.

Ponudilo se je samo

Kako se je rodilo novo ime? Med pisanjem knjige o svojem življenju, ki bo izšla spomladi letos, se je ime ponudilo samo. Potem sem pri svoji numerologinji preverila, ali je usklajeno samo zase, a tudi z mojim prejšnjim imenom, da deluje kot njegova podpora in je vsaj približno podobne kakovosti. V knjigi, o kateri govorim, na kratko opišem svoje najgloblje učenje v prvih petdesetih letih življenja, tako skozi dušni zapis kot s krajšimi dodatki astroloških analiz.

Berljiva je tudi za astrološko nepismene. Dušni zapis se je pisal sam, kot bi nezavedno imelo moč govoriti skozme, marsikaj, kar sem napisala, je presenetilo tudi mene. Tudi novo ime, ki se je rodilo skozi to pisanje, me je presenetilo, začudilo. Zapisalo se je kot Joy (radost), rojen iz lotosa. In ime je Joy Lotos.

Razumem, da je ljudem težko reči mi Joy, ker me poznate kot Mihaelo. Ne bo zamere, če tega preskoka ne morete narediti. Me pa vsak med vami, ki me je sposoben poklicati Joy, razveseli, prinese tiho in globoko srečo ter podpre moje poslanstvo.

Spremembe vibracije niso vedno najenostavnejše. Staro umira, novo se rojeva. Tako staro kot novo ima svoje prednosti in slabosti, tako kot vse v tem dualnem zemeljskem življenju. Prepričana pa sem, ker mi je bilo tako jasno iz lastne notranjosti, da mi novo ime omogoča več ravnotežja med nebesnim in zemeljskim, lastnim in tujim, kar je tisto, kar v resnici iščem.