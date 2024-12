Kaj pomenijo sanje? Povezane so s situacijo v resničnem življenju

Sanje o padanju pomenijo, da vas um opozarja na situacijo, nad katero v budnosti nimate nadzora. Premislite, katero življenjsko področje ne gre v pravo smer, in ga preusmerite. Če vas nekdo lovi, se nečemu izogibate. Poglejte, kdo vas lovi. Se poskušate čemu izogniti, npr. odgovornosti?

Nehajte bežati, soočite se s situacijo v življenju. Zobje predstavljajo preživetje. Če sanjate, da vam izpadajo, ugotovite, kaj vam znižuje samozavest. Če se v sanjah izgubite ali kaj izgubite, je to povezano s tesnobo. Ste pred novim težavnim izzivom? Če je izgubljen nekdo drug, to kaže nerazčiščena čustva do njega. Golota predstavlja ranljivost. Ali nosite masko in se pretvarjate, da ste nekaj, kar niste? Smrt pomeni, da se nekaj zaključuje. Če v sanjah umrete sami, vas čakata nov začetek in duhovna preobrazba. Če umre ljubljena oseba, morda odhaja iz vašega življenja.

Pozorni bodite tudi na zamujanje, saj morda zapravljate priložnost za izpolnjujočo izkušnjo. Lahko se ne znate povezati z drugimi, ste razočarani zaradi neuspeha ali si morate urediti življenje ter urnik.