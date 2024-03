Kaj nas čaka marca? Stopnjevala se bo notranja napetost, utrujeni bomo in občutljivi ...

Predvsem bo manj akcije in korakov naprej, več pa počivanja, bluzenja, kreativnega in duhovnega navdiha. Že čez vikend se začnejo nizati aspekti, ki prinašajo kaotično, zmedeno, počasno ribjo energijo.

Ne le da bosta Sonce in Merkur dober del meseca v ribah, vanje vstopita tudi Venera in Mars, v istem znamenju bo 10. 3. prazna luna. Neptun, ki vlada ribam, nam sicer daje karizmo in poglobi intuicijo, a prinaša tudi kaos, nejasnost, napake, neodločnost, lenobo, počasnost, odzemljenost, sanjarjenje, povezujemo ga z odvisnostmi, nemočjo, pasivnostjo, nestvarnostjo. Več bo lahkovernosti, težje se bomo česa resnega lotili, hitreje se lahko zmotimo ali si zatiskamo oči pred dejstvi, reagiramo čustveno, zaslepljeno, ne s trezno glavo, zato smo lahko žrtev goljufov.

Neptunovsko energijo lahko primerjamo s plavanjem v akvariju. Podobe so zamazane, lebdimo, počasi se premikamo, slika se nam ne izostri. Pod tem vplivom težko kaj spremenimo, nimamo vseh niti v svojih rokah. Lahko se samo prepuščamo, zaupamo in sledimo navdihu. Odsvetujemo večje nakupe in pomembne odločitve.

V odnosih smo hitreje žrtev zapeljivcev, deležni varanja, laganja partnerja, ki ga idealiziramo in gledamo skozi rožnata očala ter do njega gojimo romantična pričakovanja. Če zdaj začenjamo novo razmerje, dvakrat preverimo, kaj je res in kaj le naša romantična fantazija. Finančnim naložbam se v marcu izogibajmo.

Omenjeni vplivi se začnejo 10. 3., po 23. 3., ko v ribi vstopi še Mars, bomo težko kaj premaknili, nadaljevali projekte, saj se nam bo zdelo, da se borimo z mlini na veter.

Sledi še nekaj Uranovih kvadratov, ki nas bodo pretresli z nepričakovanimi dogodki, spreminjanjem načrtov, živčnostjo na cesti. Že 11. 3. bomo zmedeni, zaspani, raztreseni in neprevidni, tako je večja možnost nezgod na cesti, pri športu, uporabi nevarnih snovi.

Mrk prinese spremembe

Ta vikend ne vozimo pijani! Ne rinimo v adrenalinske športe. Stopnjevala se bo notranja napetost, utrujeni bomo in občutljivi. Odmaknimo se od vsega in počivajmo. Tudi okoli 17. 3. bomo sanjavi, nerealni, čustveno občutljivi in zmedeni. Ne lotevajmo se ničesar pomembnega. Več je možnosti zavajanja avtoritete ali partnerja. Koristili nam bodo spanje, počitek, ustvarjalni in duhovni projekti, kopel, sprehod …

Proti koncu meseca bo več prijetnih dni.

Sonce 20. 3. vstopi v ovna. Več bo zagona in energije, vendar stvari ne bodo takoj gladko stekle in potrebovali bomo veliko potrpežljivosti. Čeprav bomo energični, bodo okoliščine povzročile, da bomo obstali na mestu.

Proti koncu meseca bo več prijetnih dni, a nas 25. 3. čaka še lunin mrk v tehtnici, ki nas bo usmeril v ukvarjanje z odnosi, iskanje soglasja, sodelovanje. Tako kot vsi mrki lahko prinese spremembe, predvsem tehtnicam, ovnom, rakom in kozorogom. Lahko se rešijo finančne zadeve ali najdemo rešitev za problem. Na družbeni ravni bomo opazovali padanje okostnjakov iz omar in merjenje mišic na politični sceni.