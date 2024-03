Izognite se porazu in strahu

James Redfield, avtor Celestinske prerokbe, pravi, da se najbolj nagibamo k porazu, ko »se varujemo« pred drugačnim in neznanim, ne vidimo smisla, se odločamo v strahu, se čutimo ločene od drugih in od boga, se borimo za moč, krademo energijo drugim, se upiramo spremembi, nočemo sprejeti novih spoznanj, ker se ne skladajo z našim vzorcem prepričanj.

Opozarja, da se lahko izognemo strahu, ko se uglasimo z bogom in ga prosimo za vodstvo, zaupamo namernosti intuitivnih prebliskov, ohranjamo trdne miselne podobe ideala, ki ga želimo doseči, se uglasimo z modrimi posamezniki, ki nas navdihujejo, se spomnimo trenutkov povezanosti in navdiha, da nismo sami, čeprav se počutimo negotove, in da pod skrivnostjo obstoja tiči duhovni smisel.