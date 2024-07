Inkovska sporočila: vse je odvisno od nas, saj imamo veliko moč

Inki so imeli tri zakone: ne kradi denarja, ne laži, živi v popolni harmoniji z materjo Zemljo kot živim bitjem. Zanje sta bila namreč Zemlja mati in Sonce oče. Zlato zanje ni bilo simbol bogastva. Bogat si namreč lahko le v sebi - kolikor vlagaš vase, tako bogat si.

Njihovi poglavarji so rekli, da se bomo, ko ne bo nobenega drevesa in ribe več, vprašali, ali lahko jemo denar. In zdaj se začenja obdobje, ki nas vodi k temu vprašanju. Ljudje bomo morali spoznati, da če uničujemo naravo, ni prihodnosti. Če živimo v harmoniji z njo, nas podpira, če jo uničujemo, nas ruši.

Mati Zemlja je vedno močnejša kot vse človeško. Ko smo utrujeni, se lahko uležemo na tla ter jo prosimo, naj nam pomaga, nas očisti in podpre. Zato poleti hodimo večinoma bosi, saj nas Zemlja ozemlji in uravnovesi. Prav ohranjanje ravnovesja bo v tem kritičnem času zelo pomembno. Živimo namreč v prelomnih časih, ko se mora vse porušiti.

Življenje ima vedno vzpone in padce, vsak pa mora začeti delati spremembe v sebi, saj ne more predrugačiti sveta, lahko pa sebe – svoj ugled, svoje delo … Moderno življenje je šlo predaleč – kupovanje, denar, ljudje so izgubili dušo, ljubezen, čas zase in za družino, stik s seboj, zemljo in hvaležnost, da vsak dan živijo. Vse je minljivo, mi se pa prepiramo o nepomembnih stvareh in kompliciramo.

Zato bi moral vsak začeti pri sebi – če ni zadovoljen, bi se moral vprašati, kaj lahko spremeni. Vse je odvisno od nas, saj imamo veliko moč, tudi za zdravljenje, a smo na to pozabili.