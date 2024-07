Hitra vaja za dvig razpoloženja

Ko smo nerazpoloženi in žalostni, nam pomaga pogovor s prijateljem, poslušanje glasbe, lahko pa tudi naslednja vaja.

Najprej ugotovite, zakaj ste pobiti. Lahko gre za nekaj določnega, npr. slabo novico, ali nekaj nejasnega, kot je občutek, ki vas preveva, ko se zbudite iz živih sanj, in se ga ne morete otresti. V obeh primerih razčlenite, kaj občutite in zakaj mislite, da to občutite – na primer: »Razočaran/-a sem, ker me niso sprejeli v službo.« Ali: »Okrog želodca imam neprijeten občutek, kot bi bil/-a pred izpitom. To je tesnoba.«

Zdaj si predstavljajte, da je k vam prišel prijatelj. Kaj bi mu odvrnili, če bi vam rekel natanko tisto, kar ste si rekli sami. Ne bi ga pustili samega v razočaranju in tesnobi, kajne? Ponudili bi mu pomoč in nasvet.

Ko boste občutili močno, neprijetno čustvo iz točno določenega razloga, npr. razočaranje, se na položaj ozrite hladnokrvno in nepristransko ter se oddaljite od njega. Vprašajte se, ali vaš prijatelj ni dobil službe, ker morda za delo ni dovolj usposobljen. Če je tako, mu predlagajte, naj se vpiše v šolo za odrasle ali podobno delo opravlja kot prostovoljec. Morda ni dobil službe, ker ga je pustil na cedilu slabo napisan življenjepis? Povejte mu, da je na voljo kup nasvetov za pisanje življenjepisa, ki mu bodo pomagali. Morda službe ni dobil zaradi velikega števila prijavljenih kandidatov in je bil lahko izbran samo eden; če je bil postopek izpeljan pravilno, v tem ni nič osebnega. Če za tako počutje ni pravega vzroka, prijatelja spomnite, da so morda krive samo sanje ali trenutno razpoloženje, in mu pomagajte, da se bo, kolikor živo je mogoče, spomnil srečnih trenutkov v življenju in jih izkusil.

Ob telesni aktivnosti ponavljajte afirmacije. FOTO: Macniak/Getty Images

Osredotočite se

Ko se boste resnično poglobili v nove misli, bodo stare izpuhtele in odlično pri tem je, da vam te misli ne morejo lagati! Bistvo vaje je, da prepoznate neprijetno čustvo, kajti ko ga prepoznate, že delate na tem, da ga spremenite.

Če raje delujete kot analizirate, se osredotočite na katero drugo vajo, ki bo preusmerila vašo energijo, četudi samo desetkrat dvignete roke ali noge ali izvajate vaje za krepitev mišic medeničnega dna. Medtem ko vadite, poskusite še z vizualizacijo in afirmativnimi stavki 'jaz sem'. To je izjemno dober način za povečanje samozavesti, torej tudi za boljše razpoloženje. Z vsako fizično ponovitvijo vaje ali nadzorovanim premikom mišice si recite: »Jaz sem živ/-a in napredujem v vseh pogledih.« Še bolje je, če to izgovarjate naglas. Potrudite si in prilagodite stavek občutkom, ki jih želite spremeniti. Če ste razočarani zaradi službe, si recite: »Jaz imam vsak dan več izkušenj pri iskanju službe.«

Osredotočite se na tisto, kar bi radi, ne na tisto, česar nimate. Vizualizirajte si svoj prvi dan na delovnem mestu v novi službi.