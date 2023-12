Ena od napovedi babe Vange za leto 2023 se pravkar uresničuje

Slavna bolgarska mističarka baba Vanga naj bi napovedala prelomne dogodke, kot sta 11. september in predsedovanja tako Baracka Obame kot Donalda Trumpa. Slepa jasnovidka naj bi celo srhljivo predvidela lastno smrt. Šest let pred odhodom na drugi svet je napovedala, da se bo poslovila 11. avgusta 1996. In prav je imela.

Toda še pred smrtjo nam je naredila veliko uslug, pogledala v prihodnost in nam zapustila napovedi za naslednjih 3056 let – vključno z nekaterimi zloveščimi za leto 2023. Med drugim je trdila, da bo Zemljo letos prizadela velika sončna nevihta, ki bo imela uničujoče posledice. In danes, 1. decembra, naj bi se njena prerokba (deloma) uresničila.

Vanga je opozorila na tako imenovani »sončni cunami«, ki bo povzročil katastrofo po vsem svetu in prisilil družbo, da se vrne v temni srednji vek, potem ko bo uničila zemeljsko magnetno polje. To nenavadno vesoljsko vreme, ki ga je opisala, se nanaša na več pojavov na površini Sonca, vključno s sončnimi izbruhi in ogromnimi izbruhi plazme. Če bi ti dosegli Zemljo, bi povzročili veliko škodo, kot so scvrta električna omrežja, prekinitev komunikacijskih storitev in povzročitev dolgoletnih izpadov električne energije.

Trenutno na Soncu poteka sončna nevihta z močjo G3 do G4

Vremenoslovci so ljudi opozorili, da bi lahko današnja sončna nevihta povzročila težave z internetnimi, radijskimi in GPS storitvami – lahko pa tudi sproži aurore. Fizičarka Tamitha Skov je na omrežju X zapisala, da bi današnja sončna nevihta – znana tudi kot koronalni izmet mase (CME) – lahko motila zemeljsko magnetno polje.

Sončne nevihte se ocenjujejo na lestvici od ena do pet, pri čemer je pet najbolj ekstremna. Ocena G3 pomeni, da bi lahko bila sončna nevihta dovolj močna, da bi delala težave satelitski in radijski navigaciji. Ameriška nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) je sicer sporočila, da »splošne javnosti ni treba skrbeti« in da so bili »upravljavci infrastrukture obveščeni, naj ukrepajo za ublažitev morebitnih vplivov«.