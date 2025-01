Egipčanski horoskop: znaki, ki se jim bodo v letu 2025 izpolnile vse želje

Egipčanski horoskop temelji na starodavnih egipčanskih prepričanjih, bogovih in tesni povezavi z naravo.

Po tem horoskopu se vsak rodi pod okriljem enega od dvanajstih egipčanskih bogov, pri čemer ima vsak svoje značilnosti in lastnosti.

Egipčanski horoskop ne izpostavlja le značaja in ne predvideva le življenjske poti posameznika, temveč pomaga razumeti energije, ki nas obdajajo, in se jim prilagajati.

V letu 2025 lahko več znakov po egipčanskem horoskopu pričakuje obdobje velike sreče tako z vidika kariere kot osebnega razvoja. Žena.rs izpostavlja sledečo trojico.

Nil

(Rojeni od 1. do 7. januarja, od 16. do 28. junija, od 1. do 7. septembra in od 18. do 26. novembra)

Nil je prvo znamenje egipčanskega horoskopa in predstavlja nove začetke ter pozitivne življenjske spremembe. Ta znak je simbol plodnosti in uspeha, ljudje, rojeni v njem, slovijo po umirjeni naravi.

Njihova prednost je, da negujejo ljubezen do sebe. Ne marajo sporov in si vedno prizadevajo ohraniti mir. Pogosto jih vodi kombinacija modrosti in strasti.

Skrivnost njihovega uspeha je v tem, da pozorno opazujejo svet okoli sebe in tisto, kar opazijo, uporabljajo za načrtovanje svojih aktivnosti v prihodnosti.

So zelo praktični, vendar tudi preudarni. Imajo razvito karizmo in zlahka pritegnejo ljudi okoli sebe. Ljubijo materialno varnost in zaslužene nagrade, a verjamejo, da je pomoč drugim pogoj za srečno življenje.

FOTO: Ratpack223/Gettyimages

Geb

(Rojeni od 12. do 28. februarja in od 20. do 31. avgusta)

Geb je po legendi staroegipčanski bog zemlje, ljudje, rojeni v tem znaku, imajo dobro srce, so čustveni in v stiku s svojimi občutki ter potrebami drugih ljudi. Rojeni v tem znaku so zelo intuitivni in posvečajo pozornost osebnemu duhovnemu razvoju, zato lahko včasih, s svojo skrivnostno in mistično naravo, delujejo zaprti vase in zadržani.

So zaščitniški in zaradi karizme ter predanosti idealni ljubezenski partnerji.

Običajno imajo bogato družabno življenje in dobre odnose z družino ter prijatelji. Čeprav so zelo občutljivi, znajo ohraniti mirnost.

V karieri združujejo duhovno zavest in modrost, najbolj jim ustrezajo poklici, povezani s pisanjem, predavanji in svetovanjem.

FOTO: Kharchenko_irina/ Gettyimages

Horus

(Rojeni od 20. aprila do 8. maja in od 12. do 19. avgusta)

V staroegipčanski mitologiji Horus simbolizira zvezdo in nebo. Ljudje, rojeni v tem znaku, so zelo pogumni in so vedno pripravljeni tvegati. Imajo karizmatično osebnost in so motivirani za uspeh ter preizkušanje novih stvari. Ne dovolijo, da bi jim strah stal na poti do uresničitve sanj.

So optimisti in vodje po naravi, saj znajo motivirati in navdihovati druge. Imajo veliko energije, ki jo brez oklevanja vlagajo v svoje poslovne ambicije in osebne odnose.

Po naravi so prijazni in nežni ter potrpežljivi poslušalci. Zlahka najdejo rešitve za mnoge izzive in so idealni svetovalci. Ljubijo varnost in so, da bi jo ohranili, pripravljeni storiti domala vse.