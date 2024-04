Denar in sreča z njimi zapustita hišo! 3 stvari, ki si jih nikoli ne posodite

Mojstri feng shuija verjamejo, da lahko predmeti vplivajo na energijo prostora in ljudi, ki v njem živijo. Verjamejo tudi, da lahko predmeti prenašajo določene občutke ali energijske vibracije oz. da v hišo pritegnejo prepire in nesreče. Zato bodite previdni pri posojanju in podarjanju stvari od doma, posebej osebnih predmetov.

Izposoja denarnice in torbice se v feng shuiju šteje za zelo neugodno. To je povezano z denarnimi odlivi in ​​nepričakovanimi stroški.

Kosi vaše garderobe

Če imate luksuzne dele garderobe, to velja tudi zanje. Ne glede na to, kako običajno je, da si nekateri prijatelji med seboj posojajo oblačila, tega v feng shuiju ne izvajajo. Priporočljivo je, da redno pregledujete in urejate svoja oblačila ter da ven zavržete tisto, česar ne nosite in v čemer se ne počutite več lepo.

Vendar si takšnih kosov ne smete izposojati, temveč jih iz srca posvetite osebi, ki ji jih boste podarili. Čeprav se razume, da boste oblačila oprali, zlikali in popravili, če bo treba, naj jih opere tisti, ki prejme darilo. Priporočljivo je, da jih potopite v hladno vodo, v kateri ste raztopili pest soli, pustite približno pol ure in nato sperite. Enako storite, če nekaj oblačil kupujete v trgovinah z rabljenimi oblačili t.i. »second hand« trgovinah.

Tudi copat ni dobro posojati drugim, to lahko prinese težave v službi, zastoj pri poklicnem napredovanju. Če ne marate, da gostje po hiši hodijo obuti, si priskrbite nekaj parov najtanjših copat, podobnih hotelskim, ki jim jih lahko ponudite takoj, ko pridejo.

Ura

Končno, feng shui uči, da ure ne smete nikomur posojati. Ko jo boste vrnili na vašo roko, boste s seboj prinesli vso slabo energijo, ki človeka morebiti muči, sploh če je v slabi fazi.