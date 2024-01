DARILO: branje predniške karme – Aleksandra za vas bere iz akaških zapisov

V sebi nosimo spomin na naše krvne prednike. Ta spomin je fizične, intelektualne, emocionalne in dušne narave. Mnogih se ne zavedamo, še manj pa močnega vpliva, ki ga imajo na nas še posebej v tem letu.

Svoj zunanji videz smo podedovali – temu pravimo genetska karma. Mi smo »živi« spomin na naše starše, njihove starše itd. Morda naš nos nosi spominja na dedka, naše oči na mamo, naša postava na očeta …, kakor koli, genetika sega do sedem preteklih rodov. Mi smo »naključna« fizična manifestacija naših prednikov. V ezoteriki in mejnih znanostih mnogi zagovarjamo, da vse to ni zgolj naključje, saj ima tudi fizična genetika globlji razlog in motiv.

Aleksandra Winkler Drole je mojstrica mnogih mejnih znanosti, med katerimi izstopajo zdravilna regresija, branje iz akaških zapisov in karmična diagnostika. Je pisateljica, predavateljica in učiteljica triletnega programa akademije Ključ do duše. Izdala je kar šest knjig in v pripravi je sedma knjiga, ki bo v celoti kanalizirana v hipnotičnem stanju.

Že dolgo se ukvarjate z družinsko dinamiko. Kaj je tisto najpomembnejše, kar bi danes poudarili in vpliva tudi na usodo ljudi v tem letu, kot ste že predvideli? Kako bi to razložili dušno-fizično genetiko?

Na primer: moji prsti so gibčni, moje dlani drobne. Imam občutljive roke in nisem navdušena nad fizičnim delom, raje se izognem delu, pri katerem bi si lahko poškodovala roke, predvsem dlani. Dlani, obliko nohtov sem podedovala po očetovi mami (čeprav je nisem poznala), o njej sem izvedela, da je bila umetnica, da je rada risala, slikala in bila dobra partizanska kurirka. Še vedno hranim njen poročni prstan, ki se prileže na moj prstanec (prava mera zame). Zato bi rekla, da sem nasledila te darove, željo po širjenju dobrih informacij, izjemen dar za vizualno podobo, ki se kaže kot umetniški talent. Pri vseh nas je fizična narava (zunanji videz) takšen, da omogoča dušno izražanje, in to je pomembno ozavestiti, še posebej staršem, ki pomagajo pri izbiri poklicne in karierne poti svojim otrokom.

Aleksandra, slišala sem, da ste tudi mojstrica hiromantike, branja usode iz dlani?

Da, natančneje berem predusodo iz dlani, samo na sejmih in upam, da bom tudi letos v Celju. Danes bi želela kot karmična diagnostičarka mnogim sledilcem povedati in ozavestiti pomen energije prednikov, saj je leto 2024 v znamenju manifestacije predniške karme.

Kako se manifestira predniška karma? Prej sva povedali za fizični nivo, ki ga vsi opazimo. Pravite, da obstajajo tudi bolj skrite ravni genetske karme.

V svoji genetiki nosimo zapisa za fizični videz, kar nam je vsem jasno, za intelektualni, kar tudi vemo, saj nas pogosto pohvalijo, kako smo nadarjeni kot naši starši ali naš prednik za določeno stvar, npr. tehniko, matematiko, dar govora, umetnost, šport itd. To našo lastnost, dar ali pomanjkljivost opazijo šolski učitelji. Manj govora je v naši družbi o emocionalnem in dušnem genetskem spominu.

Ta je izjemnega pomena, saj kot ste napovedali oz. prognosticirali, leto 2024 zaznamuje družinska dinamika. Čustva bodo v ospredju, ste dejali.

Emocionalni nivo se opazi najbolj v ljubezenskem oziroma zakonskem odnosu in tesnih prijateljstvih vezeh. Skratka v socialnem, intimnem življenju pridejo na površje naša nagnjenja in reakcije, ki smo jih prevzeli po prednikih. In v primeru, da nam določeni predniški vzorci, programi in prepričanja povzročajo »zastoj«, nazadovanje, zmedo in pomanjkanje …, skratka nam bolj škodijo kot koristijo, je smiselno te prevzete karmične, družinske dinamike ustaviti, razrešiti.

Ali lahko rečeva, da se družinska dinamika ponavlja, kot se ponavlja zgodovina?

Da, če en vzorec ni razrešen, se ponovi v podobni ali enaki obliki. Na primer: oče alkoholik, mož alkoholik. Hčerka je razvila toleranco do alkoholikov in v njej je program, ki se odziva kot karmični odtis, in sicer: vsi moški so enaki. Pomembno je, da spremeni ta program, ki ga nosi v podzavesti in ustvarja privlačnost za alkoholike, čeprav jih ne mara in razumsko čisto logično želi moškega z zdravo pametjo in zdravimi življenjskimi vzorci. Slabe stvari se ne smejo ponoviti in v nas je moč, da tudi slabo kronologijo spremenimo. Napake naših prednikov so v opomin.

Kako pri tem lahko pomagate? Ali to lahko stori vsakdo kar sam?

Ja, oba odgovora sta pravilna. Sama najpogosteje pomagam v osebnem stiku v hipnozi, pravzaprav v hipnotični regresoterapiji. Bistvo je očem nevidno in tisto bistvo je tako globoko zakopano v človeški duševnosti, da pridemo do tega, potrebujemo veliko zaupljivega pogovora in sproščenega sodelovanja.

Ali lahko vsakemu pomagate?

Da, lahko pomagam vsem dobrim ljudem, ki mi zaupajo in se v moji družbi sprostijo. Najpogosteje uporabim blago hipnotično stanje, da se umakne.

Na začetku najinega pogovora ste mi zaupali, da praznujete rojstni dan v januarju in da imate ob tem darilo za naše bralce. Kakšno je to darilo?

Podarila bom nekaj svojih včasih najbolje prodajanih meditacij vsem mojim kupcem, strankam iz tega in preteklega leta. O tem bodo vsi obveščeni po e-pošti.

Ampak to še ni vse. Prav vsi naročniki BRANJA DUŠNEGA ZAPISA v tem mesecu prejmejo brezplačno – DARILO: branje predniške karme.

Pravite, da je branje (odčitavanje) predniške karme tako pomembno v tem letu, zakaj?

Ker je to leto tisto, ki bo pokazalo vse dobro in slabo, kar smo po prednikih prevzeli, nasledili ali, kot radi rečemo, podedovali. Vse, kar smo nasledili, je z razlogom. Ta razlog je reševanje, razrešitev, prekinitev vsega, kar ni dobro za nas, kar nam ne služi več in kar ni v najvišje dobro. Po prednikih smo prejeli mnoge darove, ki samo čakajo, da ustvarimo primerne okoliščine, da realiziramo te darove. Kmet mora pripraviti zemljo, jo prekopati, da lahko posajene rastline zrastejo in obrodijo sadove. Tudi mi moramo s trudom in pravilnim delovanjem ustvariti teren za manifestacijo obilja na vseh področjih svojega življenja. To je naša darma, ki ni le privilegij, ampak tudi dolžnost. Dolžnost tudi za naše potomce.

Hvala za to delitev koristnih informacij.

Predlagam, da si ogledamo še vaš videoprispevek.

Bralce pa vabim, da vam sledijo na vašem YouTube kanalu in da se prijavijo na spletni strani za prejemanje brezplačnih e-novic.

